Футбольное фиаско ударит по экономике и финансам Бразилии

Позитивный рыночный эффект от победных матчей на мундиале выражен гораздо слабее, чем негативный эффект от поражений, отмечает Эдманс с коллегами. Поскольку на чемпионате мира рано или поздно проигрывают все страны, кроме одной, совокупный эффект от поражений должен как-то проявиться и на глобальном уровне, предположили экономисты Гай Каплански и Хаим Леви. В исследовании 2008г. они проверили эту гипотезу на фондовом рынке США, который в силу его размера и значимости можно считать эквивалентом глобального. И действительно - Каплански и Леви обнаружили, что американские акции в том месяце, когда проходит чемпионат мира по футболу, снижаются в среднем на 2,5% по сравнению со средним ростом на 1,2% в остальные месяцы.