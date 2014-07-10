Футбольное фиаско ударит по экономике и финансам Бразилии

Фиаско сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира по футболу не только повлияет на предстоящие биржевые торги, но и, возможно, окажет более долгосрочное воздействие на экономику и политическую жизнь страны, предупреждают эксперты.
Напомним, бразильская сборная потерпела самое болезненное поражение в своей истории, проиграв в полуфинале турнира сборной Германии со счетом 1:7. Бразильцы считались главным фаворитом чемпионата, который проходит на их земле впервые за 64 года. Поражение на предыдущем домашнем чемпионате мира в 1950 г. до сих пор воспринимается как национальная трагедия, а теперь к этому добавилось новое историческое разочарование.
Провал национальной сборной в стране, буквально одержимой футболом, действительно может нанести удар по настроениям местных инвесторов и потребителей, считает аналитик UBS Джеффри Деннис, специализирующийся на Бразилии с 1990-х гг. "Это настолько унизительное поражение, что заставляет задуматься, не отразится ли оно на психике бразильцев", - цитирует его Bloomberg. По словам Денниса, бразильская экономика и так находится в плохой форме, а теперь люди могут сказать, что лишились еще и достойной футбольной сборной.
Фондовая биржа Сан-Паулу - крупнейшая в Латинской Америке - сегодня закрыта в связи с региональным праздником (годовщина антиправительственного восстания 1924г. в городе Сан-Паулу). Реакция бразильского рынка на поражение в футболе проявится завтра. Но связь между неудачами футбольных "держав" на крупных турнирах и движением национальных фондовых рынков доказана не одним исследованием.
Алекс Эдманс из Лондонской школы бизнеса и его соавторы Диего Гарсия и Ойвинд Норли в работе 2007г. показали, что вылет футбольной сборной на стадии плей-офф чемпионата мира приводит к тому, что на следующий день фондовый рынок проигравшей нации снижается на 0,5% с поправкой на глобальный тренд. Этот эффект проявляется сильнее в странах с богатой футбольной традицией (Бразилия, Аргентина, Испания, Италия, Англия, Германия, Франции), от которых местные жители привыкли ждать только побед.
Позитивный рыночный эффект от победных матчей на мундиале выражен гораздо слабее, чем негативный эффект от поражений, отмечает Эдманс с коллегами. Поскольку на чемпионате мира рано или поздно проигрывают все страны, кроме одной, совокупный эффект от поражений должен как-то проявиться и на глобальном уровне, предположили экономисты Гай Каплански и Хаим Леви. В исследовании 2008г. они проверили эту гипотезу на фондовом рынке США, который в силу его размера и значимости можно считать эквивалентом глобального. И действительно - Каплански и Леви обнаружили, что американские акции в том месяце, когда проходит чемпионат мира по футболу, снижаются в среднем на 2,5% по сравнению со средним ростом на 1,2% в остальные месяцы.
"Наши исследования показывают, что на рынок влияют прежде всего психология и эмоции, нежели фундаментальные факторы", - говорил Эдманс в прошлом месяце в интервью Би-би-си.
Бразилия очень много инвестировала - во всех смыслах этого слова - в успех домашнего мундиаля, пишет газета The Guardian, предвосхищая широкие последствия фиаско сборной - политические, экономические и культурные. Страна потратила на организацию и проведение турнира 11 млрд долл., и даже в Бразилии при всей ее любви к футболу подготовка чемпионата сопровождалась масштабными акциями протеста и столкновениями с полицией. Теперь беспорядки могут разгореться с новой силой.
Футбольный провал снижает шансы президента Бразилии Дилмы Руссеф на переизбрание на выборах в октябре этого года, полагает Bloomberg. При ней среднегодовой рост бразильской экономики замедлился до 2% - самого низкого темпа с начала 1990-х. При этом годовой уровень инфляции превысил 6,5% - верхнюю границу прогнозного диапазона властей.
У немецких болельщиков сегодня праздник, да и с экономикой все в порядке. Индекс Франкфуртской биржи DAX на момент сдачи материала растет на 0,14% при нулевой или отрицательной динамике остальных ведущих индексов Европы - FTSE 100, CAC 40 и SMI. При этом Бразильский индекс Bovespa падает уже второй день и сейчас его значение составляет - 167,14 (-0,31%).
Реакция бирж непосредственно на вылет сборных из турнира не всегда репрезентативна, поскольку в ряде случаев рынок еще до решающего матча отыгрывал неудачное выступление команды. Например, уже в первом матче действующие чемпионы мира - испанцы - неожиданно проиграли Нидерландам со счетом 1:5, что резко снизило их шансы на повторение триумфа. На следующий день испанский рынок акций упал на 1% (при общеевропейском снижении на 0,4%).
ZRPRESS.RU, Владивосток