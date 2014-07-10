Инвесторы встретятся на Камчатке

4- 5 сентября компания "Конференции Евромани" совместно с Правительством Камчатского края и при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока проведет Инвестиционный форум "Дальний Восток – 2014".
Это мероприятие станет крупнейшей площадкой для встречи инвесторов из Северо-Восточной Азии, Европы и Дальнего Востока России. Целью Инвестиционного форума «Евромани» является стимулирование притока инвестиций в Камчатский край путем привлечения к работе форума высокопоставленных представителей соответствующих министерств и ведомств, ведущих компаний и международных инвесторов, а также их идей и капитала из других регионов России и из-за рубежа для позиционирования Камчатского края в глобальном масштабе.
В течение двух дней участники инвестиционного форума обсудят перспективы развития Дальнего Востока в сфере энергетики, транспорта (включая Северный морской путь), использования природного, промышленного и туристско-рекреационного потенциала дальневосточных субъектов и создания территорий опережающего развития.
Посещение данного мероприятия является бесплатным и строго по приглашению.
Ознакомиться с программой форума можно на сайте компании-организатора Euromoney Conferences
По вопросам участия и регистрации просьба обращаться к Юлии Миркиной по электронной почте [email protected] или по телефону +44 (0) 20 7779 8776.