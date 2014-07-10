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Инвесторы встретятся на Камчатке

10 июля 2014, 14:15
4- 5 сентября компания "Конференции Евромани" совместно с Правительством Камчатского края и при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока проведет Инвестиционный форум "Дальний Восток – 2014".

4- 5 сентября компания "Конференции Евромани" совместно с Правительством Камчатского края и при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока проведет Инвестиционный форум "Дальний Восток – 2014".

Это мероприятие станет крупнейшей площадкой для встречи инвесторов из Северо-Восточной Азии, Европы и Дальнего Востока России. Целью Инвестиционного форума «Евромани» является стимулирование притока инвестиций в Камчатский край путем привлечения к работе форума высокопоставленных представителей соответствующих министерств и ведомств, ведущих компаний и международных инвесторов, а также их идей и капитала из других регионов России и из-за рубежа для позиционирования Камчатского края в глобальном масштабе.

В течение двух дней участники инвестиционного форума обсудят перспективы развития Дальнего Востока в сфере энергетики, транспорта (включая Северный морской путь), использования природного, промышленного и туристско-рекреационного потенциала дальневосточных субъектов и создания территорий опережающего развития.

Посещение данного мероприятия является бесплатным и строго по приглашению.

Ознакомиться с программой форума можно на сайте компании-организатора Euromoney Conferences

По вопросам участия и регистрации просьба обращаться к Юлии Миркиной по электронной почте [email protected] или по телефону +44 (0) 20 7779 8776.

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