Инвесторы встретятся на Камчатке

Это мероприятие станет крупнейшей площадкой для встречи инвесторов из Северо-Восточной Азии, Европы и Дальнего Востока России. Целью Инвестиционного форума «Евромани» является стимулирование притока инвестиций в Камчатский край путем привлечения к работе форума высокопоставленных представителей соответствующих министерств и ведомств, ведущих компаний и международных инвесторов, а также их идей и капитала из других регионов России и из-за рубежа для позиционирования Камчатского края в глобальном масштабе.