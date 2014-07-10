К освоению недр Магаданской области власти надеются привлечь иностранцев

«Режим особой Экономической зоны в Магаданской области будет продлен до 2025 года. Сейчас утверждаются изменения в соответствующий федеральный закон. Ведутся переговоры с российским министерством финансов по отдельным пунктам, но уже сейчас можно сказать, что на Колыме продолжит работу льготный режим для инвесторов», - выразил уверенность губернатор.