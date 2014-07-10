Легализовать свой статус граждане Украины могут во всех районах Приморья

Уже со следующего понедельника, 14 июня, прибывающие в Приморье из Украины граждане могут легализовать свой статус в любом территориальном подразделении краевого УФМС, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как отметил вице-губернатор Приморского края Александр Лось, до сих пор это можно было сделать только во Владивостоке.
«Сейчас миграционной службой принято решение обеспечить более комфортный для граждан Украины и граждан России, постоянно проживающих на территории Украины, прием заявлений и обращений, связанных с реализацией миграционного законодательства», - сообщил он.
Александр Лось высоко оценил важность и качество индивидуальной работы, проводимой специалистами миграционной службы с каждым гражданином Украины, обратившимся в Управление.
При обращении в подразделения ФМС гражданам Украины необходимо иметь при себе паспорт Украины и миграционную карту. Обратившимся будет оказана необходимая консультационная помощь по вопросам нахождения на территории России и предоставления всех необходимых документов.
Также всю подробную информацию можно найти на официальном сайте УФМС России по Приморскому краю.
Напомним, в ходе «Большой встречи» Владимир Миклушевский подчеркнул важность оказания содействия людям, желающим остаться жить и работать в Приморье.
«Мы должны совершенно точно помогать тем людям, которые хотят переехать с Украины, других мест, поселиться в Приморье. Мы должны этому всячески способствовать», - заявил глава региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток