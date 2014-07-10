Морские грузоперевозки Дальнего Востока бьют рекорды

По данным АСОП, грузооборот морских портов России за январь-июнь 2014 года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 303,1 млн тонн.
Объемы перевалки всех типов грузов увеличились. Больше всего возросла перевалка сухогрузов, ее объем составил 135,7 млн. т (+13,6%). Среди лидеров этой категории перевалка угля (+15,3%), минеральных удобрений (+18,8%) и металлолома (+45,7%). Выбивается из общего позитивного роста только показатели перевалки руды (-19,0%) и цветных металлов (-22,1%).
Объём перевалки наливных грузов составил 167,4 млн т (+1,4%). Рост показали перевалки нефтепродуктов (+16,5%) и сжиженного газа (+13,9%). А показатели перевалки сырой нефти упали (-7,6%).
Перевалка экспортных грузов увеличилась 8,9% и составила 243,4 млн т.
Самый большой темп роста показали порты Дальневосточного бассейна. Их грузооборот увеличился до 80,7млн т (+13,8%).
Свой грузооборот увеличили все порты Дальневосточного региона, так порт Восточный до 28,0 млн т. (+16,0%), Ванино – до 13,0 млн т. (+6,3%), Находка – до 10,6 млн т. (+17,1%), Пригородное – до 8,4 млн т. (+3,0%), Владивосток - до 7,7 млн т. (+12,1%), Де-Кастри – до 4,1 млн т. (+22,7%) и Посьет – до 3,8 млн т. (+43,7%).
Также рост грузооборота показали порты Азово-Черноморского (+11,7%) и Балтийского (+5,1%) бассейнов.
Сократились объемы грузоперевозок в морских портах Каспийского бассейна (-6,3%) и в портах Арктического бассейна (-25,5%).
ZRPRESS.RU, Владивосток