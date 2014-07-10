Морские грузоперевозки Дальнего Востока бьют рекорды

Свой грузооборот увеличили все порты Дальневосточного региона, так порт Восточный до 28,0 млн т. (+16,0%), Ванино – до 13,0 млн т. (+6,3%), Находка – до 10,6 млн т. (+17,1%), Пригородное – до 8,4 млн т. (+3,0%), Владивосток - до 7,7 млн т. (+12,1%), Де-Кастри – до 4,1 млн т. (+22,7%) и Посьет – до 3,8 млн т. (+43,7%).