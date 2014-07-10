На 100-рублевой купюре в Госдуме разглядели "порнографию"

По мнению депутата Романа Худякова, воспроизведение на банкноте изображения скульптуры Аполлона на крыше Большого театра противоречит закону «О защите детей от вредной информации»
Дизайн 100-рублевой купюры должен быть изменен, так как изображение на банкноте не соответствует закону № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», считает депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. Соответствующее письмо зампред комитета Госдумы по региональный политике направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной (есть в распоряжении «Известий»).
Как указывает в документе парламентарий, на банкноте изображены «интимные части тела фигуры» Аполлона на крыше Большого театра в Москве, поэтому в соответствии с законом купюра должна иметь маркировку «18+». Ведь закон (ст. 1 закона № 436-ФЗ) предусматривает только четыре исключения, и банкноты не подходят ни под одно из них, указывает он: купюра не имеет какой-либо научной ценности, сама по себе не является исторической реликвией, рекламой или продуктом, недопустимость ограничения доступа к которому установлена отдельно. Поэтому нормы закона № 436-ФЗ распространяются и на нее.
«С учетом того что денежные знаки такого номинала часто попадают в руки детей в качестве карманных средств, убедительно прошу вас оказать содействие в изменении дизайна банкноты либо иным способом привести ее выпуск в соответствие с нормами действующего законодательства», — отмечает в письме Роман Худяков. Тем более что в настоящее время изображение на купюре не соответствует реальной скульптуре — ведь «при реконструкции Большого театра все оголенные места фигуры Аполлона были прикрыты», добавляет он.
В качестве альтернативы депутат предлагает при выпуске новой 100-рублевой купюры использовать изображения «достопримечательностей Севастополя как города-героя, а также как города стратегического значения». В конце июня фракция ЛДПР на пленарном заседании Госдумы предлагала выпустить новую 10-тысячную купюру, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала подумать над этим, но уже в начале июля ее первый заместитель Георгий Лунтовский заявил, что такой купюры выпущено не будет.
По мнению экспертов, заставить Центробанк изменить дизайн купюры будет нелегко.
— Купюра в 100 рублей с изображением Аполлона фактически является печатной продукцией и действительно может считаться «информацией порнографического характера» и «натуралистическим изображением или описанием» (термины, введенные ст. 2 закона № 436-ФЗ. — «Известия»), — считает юрист компании «Налоговик» Павел Ивченков. — То есть ее можно расценивать как «информацию, представляемую в виде натуралистического изображения или описания половых органов человека» или как «изображение или описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах». Однако вряд ли Центробанк пойдет на смену дизайна: изъятие из оборота всех старых купюр потребует от федерального бюджета немалых расходов, что может сделать такую замену экономически необоснованной.
Кроме того, чтобы обязать регулятора изменить дизайн, необходимо предписание Роскомнадзора (на него возложена обязанность надзирать за исполнением закона № 436-ФЗ), добавляет главный юрист экспертного центра Taxadmin.ru Артемий Николаев.
— В соответствии с законом № 436-ФЗ должна быть проведена экспертиза банкноты, которую должен организовать Роскомнадзор, — говорит он. — И только в случае, если эксперты вынесут заключение о наличии в купюре информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, Роскомнадзор вынесет такое предписание. Но вероятность этого невелика.
— В самом законе заложена неопределенность: в нем не указано, какая информация является вредной для детей, а какая — нет, — соглашается зампред Московской муниципальной коллегии адвокатов Михаил Кушнарев. — И если эксперты придут к выводу, что эта информация является вредной, то придется запретить и школьные учебники по анатомии человека.
При этом ст. 6.17 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено серьезное наказание для организаций, распространяющих вредную для детей продукцию — вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток, напоминает Павел Ивченков.
Официальный представитель Роскомнадзора отказался комментировать письмо депутата, отметив, что надзор за оборотом и дизайном денежных знаков не входит в компетенцию ведомства.
— Учитывая возможные санкции и цену вопроса, смена дизайна купюры возможна только в случае, если Центробанк добровольно захочет это сделать, постепенно вытесняя старые купюры новыми, — подытоживает Артемий Николаев.
Ирина Рапопорт, профессор РАМН, секретарь общественного совета Центра медико-социальных проблем детей подросткового возраста МЗ РФ, говорит, что не видит в нынешних сторублевках ничего вредящего здоровью детей.
— Половое воспитание детей надо начинать с трех лет, — поясняет она. — По-моему, ничего ужасного, если вдруг девочка увидит на купюре изображение Аполлона, вообще нет.
Напомним также, после недавней реставрации интимные подробности статуи греческого бога Аполлона на вершине квадриги на фронтоне Большого театра реставраторы прикрыли фиговым листом. Реставраторы театра настаивают, что они просто восстановили статую в её оригинальном виде. Первоначально скульптор Пётр Клодт сделал фиговый листок для статуи в девятнадцатом веке, чтобы избавить театралов от необходимости краснеть, утверждают они, но листок "отвалился" при невыясненных обстоятельствах через некоторое время после окончания Второй мировой войны.
ZRPRESS.RU, Владивосток.