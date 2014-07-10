На 100-рублевой купюре в Госдуме разглядели "порнографию"

— Купюра в 100 рублей с изображением Аполлона фактически является печатной продукцией и действительно может считаться «информацией порнографического характера» и «натуралистическим изображением или описанием» (термины, введенные ст. 2 закона № 436-ФЗ. — «Известия»), — считает юрист компании «Налоговик» Павел Ивченков. — То есть ее можно расценивать как «информацию, представляемую в виде натуралистического изображения или описания половых органов человека» или как «изображение или описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах». Однако вряд ли Центробанк пойдет на смену дизайна: изъятие из оборота всех старых купюр потребует от федерального бюджета немалых расходов, что может сделать такую замену экономически необоснованной.