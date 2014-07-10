На Камчатку из Украины с начала года переехали 76 человек

76 человек в 2014 году приехали на Камчатку из Украины, 41 – из Кыргызстана, 16 – из Армении, 14 – из Узбекистана, 9 – из Молдовы, 6 – из Таджикистана, 4 – из Азербайджана, 3 – из Казахстана и один из Беларуси.