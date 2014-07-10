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На Камчатку из Украины с начала года переехали 76 человек

10 июля 2014, 16:28
С начала года на Камчатку переехали 172 соотечественника из ближнего зарубежья. В основном, это бывшие жители Украины и Кыргызстана.

С начала года на Камчатку переехали 172 соотечественника из ближнего зарубежья. В основном, это бывшие жители Украины и Кыргызстана.

«Переселенцы замещают длительно незаполняемые рабочие места врачей, учителей, воспитателей, тренеров, машинистов бульдозера и пр. Четыре соотечественника, прибывшие из Украины, в настоящее время проходят краткосрочную профессиональную подготовку для работы в море», – сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого правительства.

76 человек в 2014 году приехали на Камчатку из Украины, 41 – из Кыргызстана, 16 – из Армении, 14 – из Узбекистана, 9 – из Молдовы, 6 – из Таджикистана, 4 – из Азербайджана, 3 – из Казахстана и один из Беларуси.

Всего же с 2009 года на Камчатку прибыли 1400 переселенцев, сообщает ИА «Кам 24».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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