На Камчатку из Украины с начала года переехали 76 человек

С начала года на Камчатку переехали 172 соотечественника из ближнего зарубежья. В основном, это бывшие жители Украины и Кыргызстана.
«Переселенцы замещают длительно незаполняемые рабочие места врачей, учителей, воспитателей, тренеров, машинистов бульдозера и пр. Четыре соотечественника, прибывшие из Украины, в настоящее время проходят краткосрочную профессиональную подготовку для работы в море», – сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого правительства.
76 человек в 2014 году приехали на Камчатку из Украины, 41 – из Кыргызстана, 16 – из Армении, 14 – из Узбекистана, 9 – из Молдовы, 6 – из Таджикистана, 4 – из Азербайджана, 3 – из Казахстана и один из Беларуси.
Всего же с 2009 года на Камчатку прибыли 1400 переселенцев, сообщает ИА «Кам 24».
ZRPRESS.RU, Владивосток.