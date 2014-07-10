Приморье укрепило позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

«Реформа местного самоуправления будет касаться каждого приморца, ведь Президент РФ Владимир Путин поставил задачу - максимально приблизить власть к народу. Мы должны сделать так, чтобы каждый человек в своем муниципальном образовании мог прийти и решить свою проблему на месте, а не ездить в краевой центр. Задача серьезная, требующая всестороннего рассмотрения», - отметил глава региона.