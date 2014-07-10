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Приморье укрепило позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

10 июля 2014, 13:02
По итогам июня край занимает уже верхнюю строчку в группе "с высокой устойчивостью"

Приморский край в июне укрепил позиции в рейтинге в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России.

Исследование подготовлено экспертами фонда «Петербургская политика», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В данном рейтинге Приморский край на протяжении последних месяцев демонстрирует неуклонный рост. Еще в апреле регион находился в группе «со средней устойчивостью». По итогам июня Приморье занимает уже верхнюю строчку в группе «с высокой устойчивостью», набрав 7,5 балла.

Среди наиболее значимых событий месяца в региональной политике России эксперты отмечают, в том числе, запуск муниципальной реформы в отдельных субъектах Федерации.

В июне глава Приморья Владимир Миклушевский подписал распоряжение о создании рабочей группы по реформе МСУ. В нее вошли депутаты дум различного уровня и представители муниципалитетов.

«Реформа местного самоуправления будет касаться каждого приморца, ведь Президент РФ Владимир Путин поставил задачу - максимально приблизить власть к народу. Мы должны сделать так, чтобы каждый человек в своем муниципальном образовании мог прийти и решить свою проблему на месте, а не ездить в краевой центр. Задача серьезная, требующая всестороннего рассмотрения», - отметил глава региона.

Напомним, в данном рейтинге уровень устойчивости регионов России определяется по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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