Приморье укрепило позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

Приморский край в июне укрепил позиции в рейтинге в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России.
Исследование подготовлено экспертами фонда «Петербургская политика», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В данном рейтинге Приморский край на протяжении последних месяцев демонстрирует неуклонный рост. Еще в апреле регион находился в группе «со средней устойчивостью». По итогам июня Приморье занимает уже верхнюю строчку в группе «с высокой устойчивостью», набрав 7,5 балла.
Среди наиболее значимых событий месяца в региональной политике России эксперты отмечают, в том числе, запуск муниципальной реформы в отдельных субъектах Федерации.
В июне глава Приморья Владимир Миклушевский подписал распоряжение о создании рабочей группы по реформе МСУ. В нее вошли депутаты дум различного уровня и представители муниципалитетов.
«Реформа местного самоуправления будет касаться каждого приморца, ведь Президент РФ Владимир Путин поставил задачу - максимально приблизить власть к народу. Мы должны сделать так, чтобы каждый человек в своем муниципальном образовании мог прийти и решить свою проблему на месте, а не ездить в краевой центр. Задача серьезная, требующая всестороннего рассмотрения», - отметил глава региона.
Напомним, в данном рейтинге уровень устойчивости регионов России определяется по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе.
ZRPRESS.RU, Владивосток