Проекты молодых предпринимателей Приморья профинансирует венчурный фонд Промсвязьбанка

Напомним, ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 727 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 92 млрд рублей по состоянию на 01.10.2013 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard & Poor’s (прогноз «Стабильный»), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз «Стабильный»), «BB-» Fitch Ratings (прогноз «Стабильный»), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.11.2013 сеть банка в России насчитывает 307 точек продаж, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru