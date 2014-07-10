Профилактику онкологических заболеваний провели во Владивостоке

Профилактическая акция «Подари себе жизнь» состоялась во Владивостоке. В рамках мероприятия жители города смогли пройти бесплатное обследование на наличие онкологических заболеваний в поликлинике № 1. По словам медиков, цели акции - повышение доступности медицинской помощи и раннее выявление рака.
Ежегодно около 300 тысяч россиян погибают от этой страшной болезни. Выявление онкозаболеваний на ранних этапах значительно повышает шансы на выздоровление.
- Ученые определили, что правильное отношение к своему здоровью, которое подразумевает соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное медицинское обследование, позволяет человеку снизить риск развития рака на 90%, - подчеркнула заведующая оргметодкабинетом Людмила Ширяева. – Это значит, что, приложив определенные усилия, каждый из нас способен прожить жизнь без опухолевых заболеваний. И мы хотим в этом помочь гражданам.
Исследования проводились на наиболее распространённые виды онкозаболеваний: рак кожи, простаты, молочной железы, яичников и печени. Участники акции сдавали кровь для клинического анализа, определения уровня холестерина и глюкозы и количества онкомаркеров. Кроме того, специалисты предложили заполнить анкету на выявление хронических неинфекционных социально значимых заболеваний: сахарного диабета, алкоголизма, наркомании и многих других.
Проверить состояние здоровья все желающие смогли по предъявлению паспорта и полиса ОМС. В итоге консультацию уролога получили 52 человека, онколога – 60, хирурга – 66, гинеколога – 73. В общей сложности было обследовано 200 человек. Медики признались, что не ожидали такого наплыва пациентов: в прошлом году в подобной акции приняли участие всего 30 человек.
- Побольше бы таких замечательных мероприятий! Я как услышала объявление по радио, сразу решила, что обязательно схожу на проверку, – поделилась впечатлениями пациентка поликлиники №1 Юлия Васнецова. – Часто ходить в больницу для профилактики времени нет, а ведь с онкологией шутки плохи. Очень радует, что все это решили провести в субботу – даже с работы отпрашиваться не пришлось.
По результатам обследования каждый получит паспорт здоровья с необходимыми медицинскими рекомендациями.
Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.