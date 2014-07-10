Профилактику онкологических заболеваний провели во Владивостоке

- Побольше бы таких замечательных мероприятий! Я как услышала объявление по радио, сразу решила, что обязательно схожу на проверку, – поделилась впечатлениями пациентка поликлиники №1 Юлия Васнецова. – Часто ходить в больницу для профилактики времени нет, а ведь с онкологией шутки плохи. Очень радует, что все это решили провести в субботу – даже с работы отпрашиваться не пришлось.