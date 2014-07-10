Станет ли больше лосося на дальневосточных прилавках?

К 8 июля в Дальневосточном бассейне было выловлено более 34 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 10 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2012 года (выловы лососей сравниваются не с прошлыми годами, а с предыдущими, так как четные годы считаются "нелососевыми", нечетные - "лососевыми").