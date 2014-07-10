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Строительство моста в Лазовском районе Приморья выходит на финишную прямую

10 июля 2014, 14:25
Работы по возведению моста идут с опережением графика

В департаменте дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что работы по возведению моста идут с опережением графика, и мост будет сдан до конца июля. Реконструкция моста финансируется из бюджета Приморского края. Стоимость работ – 91 миллион рублей. Подрядчик – компания «Примавтодор».

«В настоящее время мост готовится к асфальтированию. Завершается гидроизоляция конструкций моста, установлены новые ограждения и тротуарные блоки», - рассказал директор компании Александр Гофман.

Напомним, что работы по реконструкции этого моста начались еще в январе этого года, а первоначальной датой окончания работ был назван июнь. Однако в конце июня специалисты департамента сообщили о сдвиге графика строительства и указали 15 августа, как дату завершения всех работ.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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