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Тайфун "Неогури" вызовет дожди на восточном побережье Приморья

10 июля 2014, 12:15
Все силы переведены в режим повышенной готовности

Тайфун «Неогури», прогнозируемый на пятницу и выходные дни на этой неделе, обойдет Приморский край стороной. Такое заявление сделал вице-губернатор Александр Лось, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Вице-губернатор отметил, что после получения информации о надвигающемся тайфуне оперативно была произведена оценка возможной угрозы.

«Были использованы две системы – наша и японская. Изучив метеосводку в Приморье и порядок движения облаков в Японии, сделан вывод о том, что тайфун к нам не придет, он движется в сторону Сахалина», - заявил Александр Лось.

Предполагается, что «Неогури» лишь вызовет дожди средней интенсивности по восточному побережью края – в Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах и в Дальнегорском городском округе.

Тем не менее, подчеркнуто, что все силы в Приморье переведены в режим повышенной готовности.

«Главам муниципальных районов направлены уведомления о необходимости защиты объектов коммунального хозяйства, энергетики, связи, определения аварийных бригад и подготовке к работе оперативных штабов», - пояснил Александр Лось.

ZRPRESS.RU, Владивосток

#Новости#Приморье#Общество
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