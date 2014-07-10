Тайфун "Неогури" вызовет дожди на восточном побережье Приморья

Тайфун «Неогури», прогнозируемый на пятницу и выходные дни на этой неделе, обойдет Приморский край стороной. Такое заявление сделал вице-губернатор Александр Лось, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Вице-губернатор отметил, что после получения информации о надвигающемся тайфуне оперативно была произведена оценка возможной угрозы.
«Были использованы две системы – наша и японская. Изучив метеосводку в Приморье и порядок движения облаков в Японии, сделан вывод о том, что тайфун к нам не придет, он движется в сторону Сахалина», - заявил Александр Лось.
Предполагается, что «Неогури» лишь вызовет дожди средней интенсивности по восточному побережью края – в Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах и в Дальнегорском городском округе.
Тем не менее, подчеркнуто, что все силы в Приморье переведены в режим повышенной готовности.
«Главам муниципальных районов направлены уведомления о необходимости защиты объектов коммунального хозяйства, энергетики, связи, определения аварийных бригад и подготовке к работе оперативных штабов», - пояснил Александр Лось.
ZRPRESS.RU, Владивосток