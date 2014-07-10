В парке имени Лазо на Санаторной добавились уникальные услуги (Фоторепортаж)

Напомним, одно из любимых сегодня мест отдыха горожан во Владивостоке еще несколько лет назад было на грани уничтожения. Популярный пляж на Санаторной предыдущими властями города был загнан в огромные долги. Он оказался на грани банкротства. Новая команда управленцев по поручению главы города Игоря Пушкарёва не только сохранила для горожан парк, но и вывела его в положительный баланс.