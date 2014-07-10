В Приморье куратором Лазовского района назначен Александр Лось

Куратором Лазовского района Приморского края назначен вице-губеранатор Александр Лось. Такое решение принял глава края Владимир Миклушевский 10 июля во время расширенного заседания Администрации. «Моя задача наметить стратегию развития каждого муниципального образования на 5-10 лет, но при этом я понимаю, что ежедневные бытовые проблемы никто не отменял. Для оперативного решения задач я назначаю вице-губернатора, который будет для вас связующим звеном между районными депутатами, муниципальной администрацией и краевыми властями. Им станет Александр Лось, он сможет разобраться в ваших проблемах и помочь с их решением», - заявил Владимир Миклушевский.