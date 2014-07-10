В Приморье у зэков появится свой Торговый дом

Тюремное ведомство начало эксперимент по созданию собственного Торгового дома. Филиалы новой структуры открываются в пяти регионах страны. Предполагается, что Торговый дом Федеральной службы исполнения наказаний поможет найти дорогу к покупателю товарам тюремных умельцев. А в том, что мастерам строгого режима есть что показать народу, причем за доступную цену, можно не сомневаться, пишет «РГ». Один из первых филиалов тюремной "купеческой службы" открылся в Красноярском крае. По словам начальника Главного управления ФСИН России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира ШАЕШНИКОВА, Торговый дом будет выполнять ряд важных функций. Некоторые интернет-магазины давно предлагают "товары, сделанные в зоне", и это стало хорошим брендом. "Цель данного проекта - вывести производственный комплекс ГУФСИН на новый, современный и модернизированный уровень развития, - сказал генерал Шаешников. - Создание филиала позволит проводить эффективные маркетинговые исследования, своевременно обновлять технику и внедрять новые технологии производства. Вдобавок ко всему увеличится количество рабочих мест для осужденных". По замыслу, новое учреждение будет принимать участие в конкурсах и размещать заказы в колониях, сводить бизнесменов, заказчиков и тюремных производителей. А в перспективе не исключено и появление в стране сети магазинов с товарами из казенного дома. Сегодня искусные поделки сидельцев можно увидеть разве что в тюремных музеях. Однако и туда широкий доступ посторонним, как правило, закрыт. Между тем на поделки и сувениры из тюрьмы всегда был высокий спрос: уж очень хорошо они получаются у местных мастеров. Дело вовсе не в том, что за решетку сажают людей с какими-то особо золотыми руками. Нет, умельцами обычно становятся уже в тюрьме - по вполне понятным причинам у человека появляется там масса времени, чтобы оттачивать свое мастерство в каком-то деле. Иные доводят свое умение до совершенства. Неплохим подарком из тюрьмы могут быть резные нарды или шахматы с авторскими фигурками. Некоторые интернет-магазины сегодня предлагают "перекидные четки из оргстекла, изготовленные в зоне". В музее одного из следственных изоляторов корреспонденту "РГ" как-то показали выставку фигурок из хлеба, изготовленных руками арестантов. Красиво, и по виду сразу не скажешь, что материалом был не фарфор, а хлеб. Однако, как пояснили смотрители музей, есть проблема: экспозицию приходится регулярно менять, так как падкий до всего вкусного и красивого жучок время от времени приводит экспонаты в негодность. Впрочем, несколько лет назад из тюрьмы приходили тревожные вести, мол, умельцы перевелись. "Даже в тюрьме не хотят люди работать, это общее падение нравов, - сетовал один из бывших тогда тюремных руководителей. - Поэтому сувениров становится все меньше и меньше. Иногда знакомые просят что-то подарить, а я не могу: взять негде, сделать некому. Говорю подчиненным: найдете что-то во время обыска, принесите. Но и во время обысков ничего не находилось, заключенные и для себя перестали что-то делать. Наркотики, телефоны, алкоголь и прочее изымали, а сувениры найти не могли". Правда, это было давно, а сейчас, судя по всему, сувенирная ситуация исправляется. По крайней мере, на выставках тюремной продукции есть на что посмотреть. Однако в тюрьме делают не только сувениры. Скорее, поделки умельцев-арестантов - это приятное дополнение к ассортименту. А вообще в местах не столь отдаленных есть серьезное и большое производство. Например, в казенных домах того же Красноярского края, как рассказывают представители ведомства, выпускаются тысячи наименований товаров, среди которых пиломатериалы, строительные материалы, одежда, мебель, продукты питания и многое другое. Только за год освоен выпуск 71 нового вида продукции, сообщают официальные пресс-релизы. "ФСИН - это такая большая империя, в которую входит более тысячи учреждений, - рассказал журналистам заместитель директора ФСИН России Олег КОРШУНОВ. - Примерно 30 процентов осужденных работают. Мы выпускаем более 100 тысяч наименований товаров на 30 миллиардов рублей в год. У нас была большая проблема на получение заказов, вторая - реализация этих заказов, а также необходимость модернизации производства. На все денег не хватает. Поэтому идея создания Торгового дома витала давно". Как сообщается, обкатывать нововведение планируется в Приморском, Красноярском краях, в некоторых регионах Центрального федерального округа и одной из южных областей. С 1 июля проект уже стартовал. Пока в качестве эксперимента. "Не может каждое учреждение иметь рекламный отдел, сильный менеджмент. Тем более это не наша основная функция. Пусть коммерческой линией занимаются коммерсанты", - говорил Олег Коршунов. Помимо прочего, по его мнению, создание Торгового дома позволит убрать коррупционную составляющую. "Пускай коммерсанты приходят в Торговый дом и делают заказ, а работники колонии напрямую с коммерсантами не будут общаться, договариваться о цене. Мы хотим эту позицию просто убрать", - рассказывал он. Как планируется, подобное начинание позволит расширить производство за решеткой, а также поднять зарплаты осужденным. Деньги нужны арестантам не только для личных нужд. С зарплаты заключенные могут расплачиваться и по искам, возмещая ущерб потерпевшим. Торговый дом будет сам искать и заказчиков, и покупателей. То есть он будет и участвовать в тендерах, и сам продавать продукцию, и делать многое другое, чтобы деньги шли к товару, а товар к деньгам. В перспективе не исключено, что граждане получат возможность покупать напрямую товары из тюрьмы в специальных магазинах. "Создание магазина - это второй этап, - пояснил Олег Коршунов. - У нас есть что показать. Но пока начинать с магазина немного неправильно. Прежде всего мы сделаем хорошее производство, а затем уже сделаем магазины".