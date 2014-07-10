Во Владивостоке объявили дату начала "великих дорожных пробок"

Плановые работы по ремонту и замене тепловых сетей по улице Гоголя переносятся с 10 июля на следующую пятницу – 18 июля. Об этом сообщили в МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей".
Напомним, проводиться работы будут по маршруту – от ВГУЭС до въезда в тоннель. Как сообщил директор предприятия Владимир Латышев, завершатся они к первым числам сентября. В связи с производством работ движение автомобилей на этом участке будет ограничено. Ранне сообщалось о том, что работы планируются к завершению до 1 сентября. Теперь совершенно очевидно, что время "великих пробок" придется на начало учебного года.
«Работы, которые сейчас ведутся, позволят решить проблему на долгие годы вперед, обеспечив людей бесперебойной подачей тепла», - подчеркнул Владимир Латышев.
Как пояснили специалисты предприятия, перед началом ремонтных работ на этих улицах были проведены гидравлические испытания, которые определили «слабые места» в трубопроводах, - именно здесь сейчас идет замена сетей.
ZRPRESS.RU, Владивосток.