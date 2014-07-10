Врачи-миллионеры появятся и в поселениях Приморья

В эти минуты в Лазовском районе сегодня, 10 июля, проходит расширенное выездное заседание Администрации Приморского края. Совещание проводит глава региона Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В ходе заседания один из депутатов района поднял вопрос о привлечении врачей в сельские больницы.
«К нам в прошлом году приехал молодой хирург, а ему миллион так и не выдали - он уехал. Как нам решить вопрос привлечения молодых специалистов?», - обратился к главе районный депутат.
Владимир Миклушевский заявил, что об этой проблеме он знает - для решения этого вопроса сегодня ведется работа по изменению законодательства.
«По врачам мы сейчас рассматриваем законопроект. Дело в том, что федеральная программа работает в селах и рабочих поселках, а в Приморье рабочих поселков нет. Мы хотим заменить формулировку, чтобы наши поселения тоже могли в этом участвовать. Доктора смогут получать миллион рублей, а за эти деньги мне сказали здесь можно купить жилье», - подчеркнул глава региона.
Еще один вопрос коснулся развития авиасообщения с Лазовским районом. Сейчас попасть сюда можно только на автомобиле по грунтовой дороге.
«Мы уже объявили закупку на приобретение трех самолетов. Этот хорошие самолеты, которым не требуется большая взлетно-посадочная полоса. Предусмотрены маршруты и в ваш район. Я знаю, что у вас как раз есть в районе подходящая полоса», - сообщил Владимир Миклушевский.
Напомним, глава Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 10 июля, в рамках «Большого проезда» находится в рабочей поездке в Лазовском районе.
Здесь глава региона проводит расширенное заседание Администрации Приморского края, в ходе которого он уже назначил куратора территории. Им стал вице-губернатор Александр Лось.
ZRPRESS.RU, Владивосток