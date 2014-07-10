Врачи-миллионеры появятся и в поселениях Приморья

«По врачам мы сейчас рассматриваем законопроект. Дело в том, что федеральная программа работает в селах и рабочих поселках, а в Приморье рабочих поселков нет. Мы хотим заменить формулировку, чтобы наши поселения тоже могли в этом участвовать. Доктора смогут получать миллион рублей, а за эти деньги мне сказали здесь можно купить жилье», - подчеркнул глава региона.