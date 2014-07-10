zr.media
ГлавноеВсе новости

Врачи-миллионеры появятся и в поселениях Приморья

10 июля 2014, 15:33
Для того, чтобы это стало реальностью ведется работа по изменению законодательства

В эти минуты в Лазовском районе сегодня, 10 июля, проходит расширенное выездное заседание Администрации Приморского края. Совещание проводит глава региона Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В ходе заседания один из депутатов района поднял вопрос о привлечении врачей в сельские больницы.

«К нам в прошлом году приехал молодой хирург, а ему миллион так и не выдали - он уехал. Как нам решить вопрос привлечения молодых специалистов?», - обратился к главе районный депутат.

Владимир Миклушевский заявил, что об этой проблеме он знает - для решения этого вопроса сегодня ведется работа по изменению законодательства.

«По врачам мы сейчас рассматриваем законопроект. Дело в том, что федеральная программа работает в селах и рабочих поселках, а в Приморье рабочих поселков нет. Мы хотим заменить формулировку, чтобы наши поселения тоже могли в этом участвовать. Доктора смогут получать миллион рублей, а за эти деньги мне сказали здесь можно купить жилье», - подчеркнул глава региона.

Еще один вопрос коснулся развития авиасообщения с Лазовским районом. Сейчас попасть сюда можно только на автомобиле по грунтовой дороге.

«Мы уже объявили закупку на приобретение трех самолетов. Этот хорошие самолеты, которым не требуется большая взлетно-посадочная полоса. Предусмотрены маршруты и в ваш район. Я знаю, что у вас как раз есть в районе подходящая полоса», - сообщил Владимир Миклушевский.

Напомним, глава Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 10 июля, в рамках «Большого проезда» находится в рабочей поездке в Лазовском районе.

Здесь глава региона проводит расширенное заседание Администрации Приморского края, в ходе которого он уже назначил куратора территории. Им стал вице-губернатор Александр Лось.

ZRPRESS.RU, Владивосток

#Новости#Зарплата врачей#Врачи#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56