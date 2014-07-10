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Жителей Шкотовского района отказываются принимать в больницах Артема

10 июля 2014, 15:00
Губернатор поручил разобраться с больницами, где не принимают пациентов

Глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки в Шкотовский район сегодня, 9 июля, посетил 25 центр специальной связи, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Глава региона посетил предприятие «Штыковские двери», где встретился с коллективом компании.

Один из первых вопросов работников касался сферы здравоохранения - по их словам сегодня жителей Шкотовского района отказываются принимать в больницах Артема.

«В больницах прям объявления висят, что с нашей пропиской даже не обращайтесь. А здесь к врачу оперативно попасть невозможно приходится по две недели ждать, чтобы анализы сдать», - поделились жители.

Владимир Миклушевский поручил профильному департаменту составить ему перечень больниц, где размещены такие объявления.

«Согласно новым медицинским полисам, принимать людей обязаны в любом медицинском учреждении России. И неважно, какая у вас прописка. Я поручу специалистам разобраться в этом вопросе. За такие поступки будем наказывать», - заявил глава региона.

Следующий вопрос касался культурной сферы. Сегодня в поселке нет ни одного развлекательного центра для молодежи.

«Сейчас у нас нет здания для дома культуры, молодежи совсем негде время проводить», - поделилась одна из жительниц.

Владимир Миклушевский отметил, что в этом году в бюджете Приморья предусмотрены средства на приобретение для всех районных домов культуры специального светового и звукового оборудования.

«Глава поселения должен подключиться к этому вопросу. И когда вы найдете помещение, мы поможем вам укомплектовать его специальным оборудованием. Это будет быстрее, чем ждать субсидию на постройку нового здания», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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