Жителей Шкотовского района отказываются принимать в больницах Артема

«Глава поселения должен подключиться к этому вопросу. И когда вы найдете помещение, мы поможем вам укомплектовать его специальным оборудованием. Это будет быстрее, чем ждать субсидию на постройку нового здания», - подчеркнул Владимир Миклушевский.