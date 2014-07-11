Небогатых россиян обеспечат съемным жильем

В чем отличия наемных домов от социального жилья, того, на очереди в которое неимущие семьи могут стоять десятилетиями? Во-первых, уровень платы. Он должен быть таким, чтобы хоть и долго, но все же обеспечивать застройщику и возврат вложенных средств, а впоследствии и прибыль. По оценке Хованской, в провинциальных областных центрах он будет процентов на двадцать ниже рыночных ставок аренды, а в Москве и Питере – вообще в два раза ниже. Интерес застройщика, тем временем, в законопроекте подогревается его правом сдавать до 50% квартир в новом доме по свободным расценкам. Размер платы за квартиру в наемном доме не может изменяться чаще, чем раз в три года, при этом она ежегодно индексируется в установленном законом порядке.