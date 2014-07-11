Небогатых россиян обеспечат съемным жильем

В последний день весенней сессии Госдума приняла во втором и третьем чтениях так называемый «закон о наемных домах» - пакет поправок в Жилищный, Градостроительный и другие кодексы, который регламентирует строительство специализированного жилья для небогатых россиян. Об этом 10 июля в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы, сообщила председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, пишет "Клерк.Ру".
В России множество граждан не могут претендовать на получение жилья в социальный наём, поскольку их доходы немного превышают установленную законом планку, пояснила Галина Хованская. В то же время уровень этих доходов не оставляет гражданам шансов на участие в программах ипотеки. Для них-то и предназначены «наемные дома». Хованская призвала не путать их с идеей «доходных домов», которые представляют собой жилье под коммерческую сдачу по рыночным расценкам. А предельный уровень платы за аренду в наемном доме будет устанавливать региональная администрация.
В чем отличия наемных домов от социального жилья, того, на очереди в которое неимущие семьи могут стоять десятилетиями? Во-первых, уровень платы. Он должен быть таким, чтобы хоть и долго, но все же обеспечивать застройщику и возврат вложенных средств, а впоследствии и прибыль. По оценке Хованской, в провинциальных областных центрах он будет процентов на двадцать ниже рыночных ставок аренды, а в Москве и Питере – вообще в два раза ниже. Интерес застройщика, тем временем, в законопроекте подогревается его правом сдавать до 50% квартир в новом доме по свободным расценкам. Размер платы за квартиру в наемном доме не может изменяться чаще, чем раз в три года, при этом она ежегодно индексируется в установленном законом порядке.
Второе отличие – в плате за капремонт дома. Если в случае с социальным жильем такие затраты полностью ложатся на региональный бюджет, то жильцы наемного дома обязаны будут финансировать капремонт самостоятельно.
Итак, претендовать на квартиру в наемном доме смогут две категории граждан. Первая – те семьи, которые уже стоят в очереди на социальный наем, а вторая – люди, описанные нами чуть выше: чей доход превышает установленный минимум, но не позволяет рассчитывать на ипотеку. Определять соответствие гражданина критериям проживания в наемном доме будут местные власти. Селить иностранцев в таких домах по закону будет запрещено.
Договор найма квартиры в наемном доме может заключаться на срок от года до 10 лет, и может быть расторгнут в трех случаях: если наниматель накопит задолженность за три месяца, либо более шести раз в год допустит задержку платы, либо обзаведется квартирой в собственности.
Стимулировать застройщиков к участию в таких проектах планируется при помощи упрощенного порядка предоставления земли, а также налоговых льгот, размер которых Госдума обсудит осенью. Предусматривается и возможность прямых субсидий, отметила Хованская, но они оставлены полностью на усмотрение самого региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток.