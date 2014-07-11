В Приморье туристов хотят опустить на самое дно

Участники Русского географического общества преследуют грандиозные цели использования затонувших кораблей в качестве рекреационных, туристических объектов Приморского края и отслеживания информации об исторических подводных памятниках. Изучение подводных обьектов – исторически значимое занятие, обьединяющее людей, также оно помогает привлечь туристов и дайверов со всех концов России. «Координаты затонувших судов известны. В наших интересах создать рекреационный объект, привлечь группы дайверов и сделать всё возможное, чтобы группы были чётко регламентированы, отслеживать информацию, фотографии и видеосъёмки и наблюдать за изменением состояния затонувшего судна», - считает Роман Фадеев.