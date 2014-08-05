Япония вводит новые санкции против России

Санкции против целой группы граждан России Япония ввела еще в апреле. Они коснулись 23 человек, всем им был запрещен въезд в Японию. Список обнародован так и не был. Как сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, тогда санкции коснулись 23 правительственных чиновников России, "причастных к нарушению суверенитета Украины".