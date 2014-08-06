Бизнес-омбудсмена в Приморье выбрали единогласно

«На данный момент в Приморье реализуется 18 госпрограмм, на которые идут основные расходы краевого бюджета, - комментирует спикер Законодательного собрания Виктор ГОРЧАКОВ. - До сих пор их разработка и утверждение было обязанностью администрации края. Но не так давно на федеральном уровне были внесены изменения в законы, регулирующие эту деятельность: теперь на законодательные органы субъектов возложены полномочия по утверждению и контролю за госпрограммами. Важный шаг, который накладывает дополнительные обязательства на депутатский корпус: одно дело критиковать, другое - утверждать и отвечать».