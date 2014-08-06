Бизнес-омбудсмена в Приморье выбрали единогласно

В ходе июльской сессии приморского парламента депутаты внесли изменения в краевой бюджет, согласовали кандидатуры первого вице-губернатора и бизнес-омбудсмена края, откорректировали «правила игры» для бизнеса и рассмотрели целый ряд социально значимых законопроектов.
Быстро и единогласно краевые законодатели согласовали кандидатуру Марины ШЕМИЛИНОЙ, внесенную губернатором на пост бизнес-омбудсмена Приморья: все депутаты, принявшие участие в тайном голосовании (а именно 31 человек), поддержали предложение главы региона (интервью с Мариной Шемилиной читайте на стр. 29).
По словам врио губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который лично представил кандидатуру в законодательном собрании, из 16 предпринимательских объединений края 15 высказались за Марину Шемилину. Кроме того, Шемилина занимает седьмое место в рейтинге эффективности бизнес-омбудсменов, где представлены более 70 субъектов РФ.
Теперь кандидатура должна быть утверждена федеральным бизнес-уполномоченным Борисом ТИТОВЫМ. После этого Марина Шемилина (более полутора лет исполнявшая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье, работая в аппарате губернатора) получит официальный статус и сможет реализовать все полномочия, данные бизнес-омбудсмену Приморья федеральным и краевым законодательством.
Здесь же, на июльской сессии, были приняты поправки, позволяющие депутатам Заксобрания выразить недоверие краевому уполномоченному по защите прав предпринимателей.
Наконец, парламентарии утвердили кандидатуру Василия УСОЛЬЦЕВА, до сих пор работавшего с пометкой «и.о.», на пост первого вице-губернатора Приморья. Напомним, что действующее краевое законодательство требует согласования кандидатур первых вице-губернаторов с депутатами Законодательного собрания.
Штрихи к бюджету
Сразу в трех чтениях утвердили депутаты очередную корректировку краевого бюджета на текущий год и плановый период 2015-16 годов. Основанием для корректировки стали поступившие в край федеральные средства и необходимость перераспределения расходов внутри статей бюджета.
Основные изменения были произведены в трех сферах – здравоохранение, образование, культура. Так, порядка 80 млн рублей дополнительно направляется на закупку лекарственных препаратов для страдающих онкозаболеваниями и сахарным диабетом, 39 млн рублей – на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП, 25 млн рублей – на единовременные компенсационные выплаты медработникам в возрасте до 35 лет, 18 млн рублей - на развитие службы крови. Еще 28 млн рублей пойдет на переоборудование кабинетов в школах края. Более 100 млн рублей дополнительно выделяется на развитие культуры, в том числе 85 млн рублей будет направлено на ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, 15 млн рублей - на строительство дома культуры в селе Лазо.
Кроме того, 29 млн рублей получат жители села Амгу, пострадавшие в результате пожара, 40 млн рублей – сельхозпроизводители, которые понесли серьезные потери во время эпидемии ящура.
Что касается федеральных поступлений, порядка 500 млн рублей пойдет на региональные программы по энергосбережению, 71 млн рублей – на приобретение жилья для детей-сирот, 41 млн рублей – на завершение строительства многофункциональных центров и пр.
В результате произведенной корректировки доходы краевого бюджета оцениваются в 76,1 млрд рублей, расходы – в 87,2 млрд рублей. Дефицит вырос незначительно и приблизился к 11,1 млрд рублей.
На прошедшем заседании обсуждался и еще один важный документ, связанный с бюджетным процессом. Речь идет о законопроекте, который предусматривает утверждение краевых программ Законодательным собранием.
«На данный момент в Приморье реализуется 18 госпрограмм, на которые идут основные расходы краевого бюджета, - комментирует спикер Законодательного собрания Виктор ГОРЧАКОВ. - До сих пор их разработка и утверждение было обязанностью администрации края. Но не так давно на федеральном уровне были внесены изменения в законы, регулирующие эту деятельность: теперь на законодательные органы субъектов возложены полномочия по утверждению и контролю за госпрограммами. Важный шаг, который накладывает дополнительные обязательства на депутатский корпус: одно дело критиковать, другое - утверждать и отвечать».
Согласно законопроекту, глава региона направляет в Законодательное собрание проект госпрограммы, он передается в соответствующий профильный комитет и должен быть рассмотрен в течение 30 дней (с момента внесения). Профильный комитет обобщает предложения депутатов, формируя единый перечень, а затем выносит их на утверждение краевого парламента.
По мысли законодателей, нововведение должно повысить качество планирования и исполнения краевых программ. В ходе июльской сессии законопроект прошел первое чтение.
Об обороте древесины, перепланировках и свалках
Сразу в трех чтениях депутаты одобрили поправки в закон, регламентирующий оборот древесины на территории Приморского края. Таким образом, краевое законодательство было приведено в соответствие с федеральным. Дело в том, что с 1 июля текущего года на всей территории России введена единая форма сопроводительного документа на транспортировку древесины (до сих пор, согласно краевому законодательству, предприниматели должны были заполнять декларацию об обороте древесины).
Новое правило действует для всех видов транспорта. Сопроводительный документ должен содержать сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной и пр.
В первом чтении был утвержден законопроект о перепланировке нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. «Мы получаем много обращений по этому вопросу, -отметил депутат Петр ЖУРАВЛЕВ. – Всем хорошо известно, что в некоторых многоэтажках находятся офисные помещения, торговые и бытовые предприятия, иногда даже кафе и рестораны. И каждый хозяин перестраивает эти помещения по своему усмотрению, зачастую не имея ни проектной документации, ни согласований. Этот вопрос никак не регламентирован нормативными актами. Мы намерены пробел устранить и определить порядок перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах отдельных законодательным актом Приморского края».
По данным депутатов, незаконная перепланировка нежилых помещений в многоквартирных домах приняла в Приморском крае уже массовый характер и во многих случаях угрожает безопасному проживанию граждан.
Еще один рассмотренный депутатами законопроект направлен против несанкционированных свалок, количество которых растет с каждым годом. Среди нарушителей – и частные лица, и индивидуальные предприниматели, и даже перевозчики мусора.
Законопроект внесен в краевой парламент Думой Уссурийского городского округа. Суммы штрафов за ненадлежащую утилизацию мусора должны быть такими, чтобы после оплаты штрафа не возникало желания повторить это правонарушение – решили законодатели. Так, за нарушение складирования и хранения бытовых отходов и мусора вне специально оборудованных мест, урн, контейнеров и бункеров-накопителей предполагается наложить административный штраф на граждан в размере от 3 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей.
Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» были приняты в первом чтении. Депутат Валерий КАН предложил доработать документ, еще увеличив размеры штрафов.
Нам здесь жить
Если говорить о социально значимых законопроектах, то в первую очередь нужно отметить поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края». Суть поправок заключается в том, что многодетные семьи Приморья в каждом муниципальном образовании должны быть обеспечены землей в первую очередь. Семьям с двумя детьми и молодым семьям участки будут предоставлены только при отсутствии в реестре многодетных семей. Эти поправки особенно важны для Владивостока – в других муниципальных образованиях края особых проблем с выделением земельных участков не наблюдается.
«В приоритете должны быть семьи, где трое и более детей: сначала они должны получить землю для строительства, а потом уже все остальные», - подчеркнул председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ. В ходе июльской сессии поправки прошли второе и третье чтения.
Напомним, необходимость выделения земли многодетным семьям обозначена в указе президента России. В Приморье на данный момент в реестр включены более 5 тыс. многодетных семей, из них во Владивостоке – порядка 1,6 тыс. В лидерах по предоставлению земельных участков – Фокино, Дальнегорск, Уссурийск, Дальнереченский, Партизанский, Чугуевский и Яковлевский районы.
Во втором чтении одобрен законопроект «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае». Согласно документу, с 2015 года возрастет стоимость компенсации, на которую смогут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, приобретая путевку в летний лагерь для своих детей. Теперь она составит 80%, для остальных семей сохраняется действующий размер компенсации – 50%. Если новое правило вступит в действие, в 2015 году потребуется дополнительно выделить из краевого бюджета более 22 млн рублей.
Первое чтение на июльской сессии прошел законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края». Инициатором выступил прокурор края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, который предложил установить «период тишины» в будние дни с 22.00 до 7.00, в выходные - с 23.00 до 10.00, и кроме того, с 13.00 до 15.00 ежедневно (в целях защиты прав граждан с малолетними детьми, которым необходим дневной сон). Соблюдать тишину предписывается в жилых домах, общежитиях, на придомовых территориях, детских, спортивных, игровых площадках на территории микрорайонов и групп жилых домов и пр. Согласно законопроекту, нарушители установленных правил должны будут нести административную ответственность в соответствии с законодательством края.
В августе парламентарии отправляются на каникулы: следующее заседание краевого Законодательного собрания ожидается в конце сентября.
Ирина ГОРДЕЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.