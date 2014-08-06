Две чиновницы мэрии Владивостока пойманы на взятке в 900 тыс. рублей

По версии следствия, начальник отдела планировки территорий (объекты саммита АТЭС) управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока - К., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с начальником отдела градостроительного зонирования и территориального планирования управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока - Ф., умышлено, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения осуществила действия направленные на вымогательство взятки в крупном размере.