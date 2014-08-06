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Две чиновницы мэрии Владивостока пойманы на взятке в 900 тыс. рублей

6 августа 2014, 16:49
Прокуратура обвиняет их в сговоре и вымогательстве

Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух должностных лиц управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока. Чиновницы К. и Ф., обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере.

По версии следствия, начальник отдела планировки территорий (объекты саммита АТЭС) управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока - К., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с начальником отдела градостроительного зонирования и территориального планирования управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока - Ф., умышлено, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения осуществила действия направленные на вымогательство взятки в крупном размере.

За вознаграждение они была готова поспособствовать в совершении действий по утверждению документации на земельные участки в пользу гражданина А., а также в пользу представляемых им лиц.

В салоне автомобиля потерпевшего она незаконно получила лично от гражданина А., действующего в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», взятку в виде денег в крупном размере в сумме 900 000 рублей, после чего К. была задержана сотрудниками УФСБ РФ по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, во вторник, 05 августа 2014 года уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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