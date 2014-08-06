ДВФУ на Русском собирается расширяться

В настоящее время мы актуализируем информацию по потребностям наших ученых и школ университета, чтобы собрать полную картину того, что им нужно для реализации своих учебных, производственных, научно-образовательных программ и иных элементов подготовки специалистов, чтобы покрыть эту потребность. Где-то в середине августа мы сформируем понятные потребности структур нашего университета и ученых и станем формировать техническое задание с уже ясным пониманием в каких границах и какое проектирование должно быть заложено во вторую очередь строительства.