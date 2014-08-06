Избиратели в Приморье дождались "Умной России"

В менее крупных муниципальных образованиях конкуренция между партиями за места депутатов, как и в 2013 году, невысока. Так, в Дальнереченске кандидатов во всех 19 одномандатных округах выставила только «Единая Россия» и ЛДПР; КПРФ и «Справедливая Россия» выставили по девять и семь кандидатов соответственно, причем некоторых – в одних и тех же округах. Похожая картина в Октябрьском районе – «закрыть» почти все округа своими кандидатами смогла только «ЕР», а коммунисты ограничились выдвижением кандидатов в 4, а ЛДПР – в 7 из 15 округов.