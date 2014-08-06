К Дню строителя корреспондент "ЗР" объехал наиболее заметные и интересные стройки Владивостока

Из социальных объектов особенно приятно для потенциальных и недавно состоявшихся родителей строительство в ряде районов города новых детских садиков. До конца этого года их предполагается ввести несколько штук. К сожалению, во время объезда нам по пути не попались эти строящиеся и реконструируемые детские садики. Однако мы неожиданно наткнулись на все еще стоящий заброшенным детский садик в Академгородке, спрятавшийся в экологичной зеленой зоне, где растить детей - самое милое дело. В разных точках Владивостока на сегодня остается еще несколько таких садиков, которые после хорошего ремонта можно было бы еще как-то «вернуть в детство».