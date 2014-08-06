На Украине от войны могут освободить за квартиру

Почему я все на возраст-то напираю? А потому, что по Закону о всеобщей воинской обязанности СССР эта самая воинская обязанность для солдат заканчивалась в 50 лет, а для младших офицеров - в 55. То есть потом никого не призывали не то что на войну, а даже на двухнедельные сборы. Возраст же действительной службы (когда могли послать в горячую точку) для солдат ограничивался 30 годами, а для лейтенантов-капитанов - 40.