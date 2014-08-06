Операторы "большой тройки" учатся искусству экономить за границей

Если вы, несмотря на призрак санкций, все-таки выбираетесь за границу, у вас может возникнуть вполне естественная в наши дни потребность не остаться без связи не только в плане телефонных разговоров, но и получить доступ в интернет. Желательно за небольшие деньги, на доступных скоростях и без смены оператора. Именно поэтому операторы "большой тройки" в последнее время ориентируются на использование абонентами специальных опций, снижающих стоимость определенных, наиболее востребованных клиентом услуг.
По данным исследования Hi-Tech Mail.Ru (основано на опросе 9,5 тыс. пользователей сервиса), сейчас порядка 61% пользователей отказываются от услуг роуминга в отпуске. Из них 30% в период пребывания за границей предпочитают подключаться к местному оператору связи, приобретая новую sim-карту, 16% не планируют пользоваться услугами сотовой связи во время отпуска, 7% планируют приобрести туристическую sim-карту (еще 8% опрошенных предложили иные варианты оптимизации затрат на роуминг с отказом от услуг российского оператора).
Но у приобретения временных sim-карт есть недостатки, которые многим могут показаться существенными. Например, необходимость смены номера.
Для тех, кто предпочитает оставаться в сети с собственным оператором "МегаФон" в июле запустил опцию "Интернет за границей", предлагающую абонентам ограниченный объем трафика (10 или 30 Мб) по фиксированной цене 129 рублей или 329 рублей в сутки соответственно. Опция только снижает расходы на интернет, но и помогает абоненту видеть свои траты в режиме реального времени на мобильный интернет в роуминге.
Досье "ЗР"
Сейчас "МегаФон" предлагает клиентам четыре опции по международному роумингу. Помимо услуги "Интернет за границей", это сервисы "Весь мир" (ограниченное число минут входящих вызовов в сутки по фиксированной цене), "Отпуск онлайн" (снижение цены на интернет-трафик за границей) и смс-пакет "50 sms Европа". В декабре 2011 года "Мегафон" в 3-9 раз снизил базовые тарифы на услуги роуминга в большинстве стран Европы, в Турции и европейской части СНГ, установив единый "Евротариф" для абонентов. Число абонентов "Мегафона" воспользовавшихся международным роумингом, в 2012 году выросло на треть по сравнению с 2011 годом.
"Мобильный интернет уже становится неосознанной необходимостью. А абоненты в последнее время стремятся не только сэкономить на связи, но и получить максимум удобств. Поэтому мы учим настраивать тарифы "под себя", так как практика показывает что "голый" тариф сегодня мало востребован. Не секрет, что "МегаФон" делает ставку на высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы делаем такие предложения, чтобы наши абоненты оставались на комфортном уровне не только в России, но и за границей. Абоненты "МегаФона" могут не бояться больших расходов на мобильную связь и интернет, путешествуя по миру", - говорит директор Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон" Евгений ЕРМОЛЕНКО.
На что можно потратить 10 Мб в день. Этого вполне достаточно чтобы: загрузить
3-4 фото; загрузить 10 кв.км. карты (с точностью до здания); прослушать 3 песни продолжительностью до 3 минут; просмотреть 160 страниц (например, соцсети, посещение сайта банка для пополнения счета или погодных сайтов и т.п.; отправить/принять 3,5 тыс. сообщений длиной до 100 символов в мессенджерах типа Whatsapp и Viber; прочитать 50 писем; перевести 1 тыс. слов в интернет-переводчике при условии, что при каждом посещении переводить только 1 слово. Неплохое предложение при фиксированной цене в 129 рублей. С учетом того, что оно действует в любой европейской стране и даже в столь любимом дальневосточниками Китае.
"И это при том, что вы платите только за те дни, когда интернет действительно был нужен. Предположим, что вы проверили почту и погоду, выложили пару фотографий с отдыха и просмотрели последние новости друзей в соцсетях, а потом уехали на экскурсию на пару дней или просто не нуждались в мобильном интернете. В этом случае вы заплатите только за 24 часа с момента первой интернет-сессии. Следующее списание средств произойдет, когда вы снова воспользуетесь интернетом. Иначе говоря, вы сможете спланировать точную сумму, которую вы собираетесь потратить на связь в отпуске", - говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения ОАО "Мегафон" Константин КАЧИМСКИЙ.
А что другие операторы? В начале лета МТС снизила цены на интернет в роуминге, изменив размеры и стоимость пакетов опции "Бит за границей" (ограниченный объем интернет-трафика по фиксированной цене). Также эта опция стала доступна в большем количестве стран. Помимо этой услуги, МТС предлагает опцию "0 без границ" (бесплатные входящие вызовы до десятой минуты разговора) и sms-пакеты.
"ВымпелКом" (бренд "Билайн") еще в марте обновил линейку опций международного роуминга, представив вместо множества опций три пакета: "Моя планета" (снижает цену на вызовы и sms для предоплатных абонентов), "Планета ноль" (снижает цену на вызовы и sms для постоплатных абонентов) и "Планета интернета" (ограниченный пакет трафика по фиксированной цене для абонентов постоплатной системы обслуживания). Для абонентов предоплатой системы "ВымпелКом" установил базовый тариф на трафик во всех странах Европы и СНГ - 5 рублей за мегабайт.
Tele2 предоставляет услуги голосовой связи в роуминге в Европе по единой цене - 9,4 рубля за минуту. Стоимость sms составляет 5 рублей, говорится в материалах на сайте компании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.