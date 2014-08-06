Операторы "большой тройки" учатся искусству экономить за границей

"И это при том, что вы платите только за те дни, когда интернет действительно был нужен. Предположим, что вы проверили почту и погоду, выложили пару фотографий с отдыха и просмотрели последние новости друзей в соцсетях, а потом уехали на экскурсию на пару дней или просто не нуждались в мобильном интернете. В этом случае вы заплатите только за 24 часа с момента первой интернет-сессии. Следующее списание средств произойдет, когда вы снова воспользуетесь интернетом. Иначе говоря, вы сможете спланировать точную сумму, которую вы собираетесь потратить на связь в отпуске", - говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения ОАО "Мегафон" Константин КАЧИМСКИЙ.