Оппонентам Миклушевского потребовалась помощь

Остальные претенденты сохранили интригу вокруг сдачи документов на регистрацию до последнего отведенного для этого дня – 4 августа. У выдвинутого КПРФ Владимира ГРИШУКОВА необходимое количество подписей набралось благодаря содействию муниципальных депутатов, не входящих в какие-либо фракции. Кроме того, как уточнил второй секретарь КПРФ в Приморье Павел АШИХМИН, в пользу коммуниста подписались и некоторые представители «Справедливой России», которая от выдвижения своего кандидата на пост губернатора отказалась. Напомним, что ранее коммунисты не исключали отказа от участия в избирательной гонке в случае, если при сборе подписей в поддержку Гришукова на муниципальных депутатов будет оказываться давление.