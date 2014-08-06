Первое интервью вновь избранного приморского бизнес-омбудсмена

- Не все и не всегда. Среди тех, кто обращаются, есть такие, с кем мы идем вместе по этапам получения государственных услуг, на каждом из них решая те или иные вопросы. Но мне бы хотелось, чтобы предприниматели были еще более активны. Если они не хотят делиться своими проблемами, то я о них могу просто не знать. Да, я много лет сама работала в сфере предпринимательства, но уже полтора года нахожусь на этой должности, а время очень быстро меняется, и я могу не знать, что появилась какая-то новая проблема или старая оказалась решена. Поэтому для меня очень важна тесная связь с предпринимательским сообществом. Для этих целей при Уполномоченном создан общественный совет, в который входят руководители (представители) активных предпринимательских объединений. Создана сеть общественных помощников Уполномоченного, которые работают в муниципальных образованиях. Мы стараемся быть ближе к предпринимателям и получать информацию из первых уст. И чем активнее бизнес будет рассказывать о своих проблемах, совместно с Уполномоченным работать над их преодолением, тем быстрее они будут решены.