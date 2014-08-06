С пластиком каких банков летать дешевле?

Система начисления миль (бонусов) по авиакомпаниям представляет из себя: некоторое количество приветственных очков, и далее они начисляются за операции по картам на определенные суммы. Так, кобренды с "Аэрофлотом" по картам категории Classic/Standard предполагают в среднем 500 приветственных миль и по 1 миле за каждые 30 рублей, потраченных по карте. У Ситибанка сумма приветствия немного существеннее (1000 миль). Аналогичная программа работает и по кобрендовым картам Альфа-банка с S7: 500 приветственных миль и по 1 миле за 30 рублей. Более существенный бонус полагается в Банке Москвы и Юникредитбанке (2000 миль за первую операцию по карте). По картам с "Трансаэро" за первую покупку клиент получает 200 бонусов, а далее по 1 бонусу за каждые потраченные по карте 100 рублей. "ВТБ-Ютейр" принесут 1000 приветственных миль и опять же по 1 миле за потраченные по карте 30 рублей.