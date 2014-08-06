Санкции: телезрители в России больше не увидят рекламу Coca Cola

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в 2013 году Coca-Cola потратила на продвижение в российских медиа 2,543 млрд руб. с НДС. По данным Media Logics, в первом полугодии 2014 года на РЕН ТВ приходилось 11% телерекламы Coca-Cola в пунктах рейтинга (GRP; отражает количество зрителей, увидевших рекламу), на "Пятый канал" — 3%, на "Звезду" — 2%, на "Домашний" — 1%. По оценке "Квенди Русмедиааудит", бюджет Coca-Cola на ТВ без учета спонсорства в первом полугодии составил 1,5-2 млрд руб., на эти четыре канала пришлось 150-200 миллионов.