В одном из перспективных по застройке районов Владивостока царит архитектурно-стилевой хаос

Конечно, здесь много хаоса, смешение стилей и вкусов, какое-то отсутствие общего плана развития этой сложной и интересной городской территории, заметное нерациональное использование ценнейшей земли. Однако не надо сбрасывать со счетов, что мир, каков он ни есть, возник из хаоса, и мы им, этим миром, в основном довольны. То есть, однажды мы сможем прийти к выводу, что эта ругаемая сегодня «токаревская» застройка - это писк моды, блестящее воплощение свободного выбора, гения проектировщиков и гармонии вкусов определенной части наших горожан, которой выпало счастье построить здесь свое жилье.