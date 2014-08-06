В одном из перспективных по застройке районов Владивостока царит архитектурно-стилевой хаос

Новое малоэтажное строительство во Владивостоке сегодня переживает определенный качественный переход. Чтобы убедиться в этом, достаточно, например, познакомиться с новым частным строительством, которое сегодня ведется в районе Токаревской кошки на Эгершельде.
Конечно, здесь много хаоса, смешение стилей и вкусов, какое-то отсутствие общего плана развития этой сложной и интересной городской территории, заметное нерациональное использование ценнейшей земли. Однако не надо сбрасывать со счетов, что мир, каков он ни есть, возник из хаоса, и мы им, этим миром, в основном довольны. То есть, однажды мы сможем прийти к выводу, что эта ругаемая сегодня «токаревская» застройка - это писк моды, блестящее воплощение свободного выбора, гения проектировщиков и гармонии вкусов определенной части наших горожан, которой выпало счастье построить здесь свое жилье.
Именно здесь хорошо заметно: какой путь от примитивного стандарта и дурного вкуса наш потребитель прошел в «переделке душ», чтобы прийти к современным решениям при строительстве своего дома.
Первые дома, которые здесь начинали строиться еще в советское время, выглядят просто чудовищно. Из того, прежде начатого, что-то уже удачно переделано. Но оставшееся пугает - неужели тогда не могли придумать что-то лучше. С другой стороны здесь же открывается приятное разнообразие уже осуществленных проектов и тех, которые еще в работе.
Для такого видного места, конечно, нужен не стандарт, архпримитив и что-либо сарайное, а оригинальные решения, объекты, которые не просто дарили бы своим собственникам красивые виды, но и сами становились бы изюминками видов со стороны моря, с мыса Чуркина и острова Русского. Они здесь есть, и, если побродить по этим кривым улочкам, то можно найти какой-то особенно понравившийся вариант для своей попытки превзойти объект подражания.
Примеры для подражания этому во Владивостоке тоже имеются. Привлекает внимание подобный опыт не только в этой точке города, но и в других местах. Это, конечно, дома первой очереди жилого района «Патрокл». И, скажем, трехэтажный дом, который сегодня строится в районе фабрики «Заря» на ул. Амундсена. И небольшие клубные поселки, которые появляются на пригородных землях.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.