В России создадут службу по правам потребителей услуг финансовых организаций

- Решено, что практически все уполномоченные будут располагаться в Москве, - рассказал "Известиям" один из членов созданной ЦБ рабочей группы. - Предполагается, что их будет порядка 100 человек, включая обслуживающий персонал: основная часть - в Москве, плюс по одному специалисту - на каждый федеральный округ. В настоящее время идут собеседования с кандидатами, а также поиск подходящего здания в Москве и офисов в регионах, кроме того, составляется смета новой службы. Думаю, что к принятию закона служба уже будет сформирована и начнет работу сразу после подписания документа президентом.