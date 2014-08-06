"Восточно-Уральский терминал" ставит рекорд за рекордом

В 2011 году на терминале была проведена большая реконструкция: отремонтированы подъездные железнодо-рожные пути, построена современная конвейерная линия, приобретены новые импортные манипуляторы-перегружатели, виброустройства для ускорения выгрузки и зачистки вагонов, другая спецтехника. На эти мероприятия было направлено тогда более 400 млн рублей и потребовалось около года. Два с лишним года назад на причал стали поступать первые партии твердого топлива. Вначале в среднем в месяц компания перерабатывала 35-50 тыс. тонн при норме 65-70. Постепенно объемы увеличивали. В мае этого года докерам удалось выйти на уровень уже 200 тыс. тонн. Проектная мощность терминала 2,5 млн тонн в год, или 200-220 тыс. тонн в месяц. Постепенно, но уверенно терминал шел к этой отметке. За одиннадцать месяцев минувшего года здесь перевалили первый миллион тонн, в текущем этих показателей достигли по результатам работы шести месяцев. А к концу года намерены выйти на его проектную мощность. И это не предел. Не прибегая к дополнительной реконструкции, объемы грузооборота можно наращивать до 5 млн тонн в год.