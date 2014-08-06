"Восточно-Уральский терминал" ставит рекорд за рекордом

Стивидорная компания ООО "Восточно-Уральский терминал" (ВУТ) за минувшее полугодие перевалила через свои производственные мощности более 1 млн тонн твердого топлива, тем самым достигла уровня одиннадцати месяцев прошлого года. К концу декабря руководство компании намерено выйти на проектную мощность терминала и приблизиться к показателю в 2,5 млн тонн. А на 2015 год запланировано переработать уже 3,5 млн тонн.
Таким образом, терминал уверенно движется к обозначенной цели, которую поставил перед собой еще в 2012 году - за три ближайших года объемы перевалки увеличить, как минимум, в три раза. На что рассчитывает руководство терминала, высоко поднимая перед собой производственную планку?
Прежде всего, на те объемы угля, которые подтверждены контрагентами "Восточно-Уральского терминала". Задача, конечно, не из простых. Ее решение зависит от многих факторов: четкого соблюдения графика отгрузки угля шахтерами, следования в пути поездов с грузом, соблюдения сроков перевалки на терминале из вагонов на суда, и самое главное - потребности на рынке сбыта. Если хоть одно звено из этой сложной технологической цепочки вдруг начнет давать сбои, это сразу же скажется на всех участниках данного процесса. Но, докеры настроены оптимистично. Со своей стороны, все необходимое для выполнения поставленных задач у них есть - современные технологии, спецтехника, накоплен определенный опыт работы с навалочными грузами, на терми-нале трудятся лучшие, по некоторым оценкам, докеры-механизаторы в крае. Сегодня здесь занято 170 человек. Из года в год предприятие работает стабильно и прибыльно.
- По своей значимости наш терминал - структура социальная, не принадлежит ни к одной из угледобывающих организаций и входит в группу компаний "Трансхимэкспорт", - рассказывает генеральный директор ООО "Восточно-Уральский терминал" Сергей ВОСТРИКОВ. - Через его мощности могут перевалить навалочные грузы любые другие компании, независимо от того, являются они партнерами или конкурентами друг для друга. Пока это единственный независимый глубоководный угольный терминал в южном Приморье, способный принимать суда дедвейтом до 50 тысяч тонн, хотя мы не ассоциируем себя исключительно угольным. При необходимости можем переваливать и такие насыпные грузы, как песок, щебень, железорудный концентрат, а также щепу, древесину, пиломатериалы... Имеется лицензия на переработку химических удобрений. Будет спрос у зарубежных партнеров, номенклатуру грузов можно расширить.
Щепу и удобрения заменили на уголь
Изначально на этой территории перерабатывалась щепа для строительной отрасли Японии. Когда спрос на нее иссяк, а компания-экспортер ликвидировалась, на этом месте родилось новое предприятие ООО "ВУТ". В течение 13 лет оно занималось экспортом уральских минеральных удобрений, поставки которого ранее осуществлялись через прибалтийский морской порт Вентспилс. ООО "ВУТ" занимает территорию почти в 11 га, имеет причал длиной 218 метров. Перегрузочный комплекс примыкает к железнодорожной станции Находка-Восточная и располагает выставочными, грузовыми и перегрузочно-разгрузочными путями общей протяженностью свыше трех километров. Когда на международном рынке минеральных удобрений сложилась кризисная ситуация, учредителями компании было принято решение полностью отказаться от экспорта этого груза и вплотную заняться перевал-кой каменного угля в страны АТР.
В 2011 году на терминале была проведена большая реконструкция: отремонтированы подъездные железнодо-рожные пути, построена современная конвейерная линия, приобретены новые импортные манипуляторы-перегружатели, виброустройства для ускорения выгрузки и зачистки вагонов, другая спецтехника. На эти мероприятия было направлено тогда более 400 млн рублей и потребовалось около года. Два с лишним года назад на причал стали поступать первые партии твердого топлива. Вначале в среднем в месяц компания перерабатывала 35-50 тыс. тонн при норме 65-70. Постепенно объемы увеличивали. В мае этого года докерам удалось выйти на уровень уже 200 тыс. тонн. Проектная мощность терминала 2,5 млн тонн в год, или 200-220 тыс. тонн в месяц. Постепенно, но уверенно терминал шел к этой отметке. За одиннадцать месяцев минувшего года здесь перевалили первый миллион тонн, в текущем этих показателей достигли по результатам работы шести месяцев. А к концу года намерены выйти на его проектную мощность. И это не предел. Не прибегая к дополнительной реконструкции, объемы грузооборота можно наращивать до 5 млн тонн в год.
Восточно-Уральский терминал - одно из ведущих, и пожалуй, самое технологичное из 11 находкинских предприятий, специализирующихся на перевалке твердого топлива в страны АТР, в составе других 19 предприятий оно входит в холдинг "Трансхимэкспорт".
ООО "ВУТ" работает с тремя главными поставщиками твердого топлива, с двумя из которых заключены долгосрочные контракты с объемами, превышающими два миллиона тонн в год. Есть несколько и краткосрочных контрактов. Высокоэнергетические угли, которые поступают из якутских и кузбасских разрезов уходят в основном страны Юго-Восточной Азии. Китай потребляет примерно 45% от объемов терминала, Южная Корея – 35%, а на долю Японии приходится около 20 %. Китай традиционно импортирует очень много угля, в том числе и российского. И не только с целью удовлетворения своих потребностей, но и перепродажи его в другие страны АТР, в частности, Индонезию и Филиппины.
Корея и Япония за 13 лет работы Восточно-Уральского терминала на международном рынке хорошо знали это предприятие, как экспортера щепы и минеральных удобрений. А вот как к поставщику твердого топлива все еще продолжают присматриваться, и кое в чем даже осторожничать. Но это, по словам Сергея Вострикова, вполне нормально. В целом же, потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в угле из года в год только растут. К примеру, в июне на склад терминала поступило 206 тыс. тонн, отгружено на суда 160 тыс. Не сбавили темпы и в июле. В настоящее время на крытых складах находится порядка 160 тыс. тонн угля и 90 тыс. тонн на открытых. Постепенно производственные площади расширяются. Нынешней весной стивидоры приобрели железобетонные плиты и построили новую подпорную стену открытого склада. Благодаря этому площадь для складирования угля открытым способом увеличилась процентов на 30-40.
Модернизация - путь к совершенству
- Если без реконструкции пока можете обойтись, то технического переоснащения с ростом объемов, наверное, не избежать? - интересуюсь у Сергея Вострикова.
- Эти вопросы решаем по мере необходимости, - рассказывает Сергей Михайлович. - С годами отработана технологическая цепочка. Сегодня при норме 80 в среднем в сутки выгружаем 100-130 железнодорожных вагонов, а порой эту планку приподнимаем до 150. Усилили специализированные бригады. Регулярно проводим техническое перевооружение, приобретая исключительно новое оборудование и спецтехнику. Так, трехкубовые грейдеры в нынешнем году заменили на пятикубовые. Дополнительно закупили несколько перегружателей, а также ведем переговоры по приобретению новой судопогрузочной машины, которая будет мощнее двух имеющихся на терминале в три раза. В настоящий момент специалисты разрабатывают техническую документацию.
Планируем приобрести в ближайшее время несколько фронтальных погрузчиков с большим объемом ковша. Совершенствуем технологию очистки угля, которой мы уделяем особое внимание. В частности, в дополнение к имеющимся 12 магнитным сепараторам, приобрели и в сентябре будем монтировать еще 2 мощных магнитных сепаратора, которые будут "вылавливать" не только крупные, но и мелкие посторонние металлические предметы типа проволоки катанки или гвоздей. Приобрели за рубежом и смонтировали со-временные скрининговые решетки, которые задерживают разные посторонние предметы.
Вопросы экологии - в числе приоритетных
Этому направлению производства здесь всегда уделялось большое внимание. Все ранее существовавшие замечания по данному направлению устранены. В настоящее время Восточно-Уральский Терминал единственное предприятие на котором львиная доля груза хранится в закрытых складах, благодаря чему угольная пыль не разносится ветром и не попадает в окружающую среду. Установили дополнительные фильтры, улучшили систему работы очистных сооружений, обновили комнату обеспыливания рабочей одежды, закупили и установили новые стиральные машины для персонала.
В то время, когда большинство местных стивидорных компаний все еще продолжают работать по старинке грейферным методом, подавая уголь россыпью в трюм судна, на ООО "ВУТ" уже давно внедрена современная система перевалки. Те горы угля на терминале, которые лежат в закрытых складах, уходят по крытым конвейерным линиям на судопогрузочную машину с локальной системой орошения, а затем через специальные закрытые рукава твердое топливо подается в трюма судна. При такой технологической цепочке выброс пыли в окружающую среду практически отсутствует. В целях экологической безопасности открытым методом работы закупили и ввели в работу орошающие установки для пылеподавления в летний период, а к предстоящей зиме планируется приобрести снежные пушки.
А в целом технология производства такова, что 160 тыс. тонн угля, или примерно две трети объемов терминала постоянно находится в крытых складах, где применение мер пылеподавления не требуется. Кстати, администрация городского округа неоднократно вручала коллективу терминала дипломы и почетные грамоты за высокий экологический уровень производства и охрану труда. По результатам работы в прошлом году терминал также был награжден специальным дипломом главы Находкинского городского округа "За высокую организацию системы управления охраны труда и создание безопасных условий труда".
Владимир ПАНТЮХОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.