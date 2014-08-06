Вызвать службу спасения в Приморье можно будет даже без сим-карты

Работа по созданию в Приморском крае системы-112 ведется по графику. По информации департамента гражданской защиты Приморского края, к настоящему времени уже разработаны техническое задание и технический проект на ее создание, определено помещение, где будет расположен центр.
В результате создания системы-112 каждый житель Приморья сможет совершить бесплатный вызов экстренных оперативных служб – пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и других, набрав единый номер вызова.
Как отмечают специалисты, создание системы в регионе займет не менее 3-4 лет, поскольку требует подключения к ней каждого из 34 муниципалитетов.
«Зато, когда система будет создана, абонент, набирая номер «112» автоматически будет попадать на оператора системы-112 того муниципального образования Приморья, в котором он находится. Это поможет более оперативно оказать заявителю необходимую помощь. Кроме того, в систему необходимо будет включить большую базу данных, картографическую информацию, состыковать с ГЛОНАСС. К работе системы будут подключены психологи и переводчики», - подчеркивают специалисты.
Уже к концу этого года планируется ввести во Владивостоке интерактивную информационно-справочную систему голосового автоответчика с возможностью переадресации на номера 101, 102, 103, 104 до создания полнофункциональной системы-112.
Закон о номере вызова экстренных служб «112» обязывает операторов сотовой связи предоставлять сведения о местонахождении абонента, от которого поступил экстренный вызов.
Предполагается, что в этом году Минкомсвязи определит, с точностью до какого расстояния такие сведения должны будут предоставляться. Это обяжет операторов сотовой связи обновить приобрести более современную аппаратуру.
Важно то, что вызвать службу спасения абонент может при отсутствии денежных средств на лицевом счете и даже без сим-карты в телефоне.
Новая система позволит определить даже то, на каком расстоянии от абонента находятся машины экстренных служб – пожарная, скорая или машина полиции, за какое время они доберутся до нуждающегося в помощи.
«Примечательно и то, что все до единого вызовы будут записываться на компьютер. Дежурный не сможет проигнорировать ни один из них», - сообщили в департаменте.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.