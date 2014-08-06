Вызвать службу спасения в Приморье можно будет даже без сим-карты

«Зато, когда система будет создана, абонент, набирая номер «112» автоматически будет попадать на оператора системы-112 того муниципального образования Приморья, в котором он находится. Это поможет более оперативно оказать заявителю необходимую помощь. Кроме того, в систему необходимо будет включить большую базу данных, картографическую информацию, состыковать с ГЛОНАСС. К работе системы будут подключены психологи и переводчики», - подчеркивают специалисты.