18-я международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина" пройдет в сентябре

18-я международная конференция и выставка «Нефть и газ Сахалина» пройдет 22-25 сентября 2014 года в Южно-Сахалинске.
Традиционно ее участники смогут получить самую свежую информацию о развитии проектов, а также услышать дискуссии руководства российских и международных нефтегазовых компаний, и правительственных организаций. Уже на сегодняшний день поданы заявки на 80 докладов. В числе выступающих будут: губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, замминистра природных ресурсов РФ Денис Храмов, заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпром» Александр Медведев, председатель концерна «Шелл» в России Оливер Лазар, управляющий директор, ONGC Videsh* С.П. Гарг, заместитель Председателя Правления Tokyo Gas Шигеру Мураки.
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Насыщенным будет и предконференцный день, тема которого «Инновационные технологии для «новой волны» проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России». Обсуждение темы пройдет 22 сентября, также будут представлены презентации и последние сведения о передовых технологиях и решениях для проектов, разрабатываемых на Дальнем Востоке России. Среди докладчиков представители «Газпром ВНИИГАЗ», Schlumberger, Baker Hughes, «МРТС», GE Oil & Gas, Kvaerner, Ван Оорд Оффшор Б.В., и многие другие…
Последние новости проектов представят: Виктор Тимошилов, Руководитель, Управление координацией восточных проектов, ОАО Газпром, Роджер Хайам, Вице-президент, Эксон Нефтегаз Лтд., Роман Дашков, главный исполнительный директор, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Анатолий Сорокин, Генеральный Директор, ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", Андрей Бардин, генеральный директор, Сахалинморнефтегаз
Конференция «Нефть и газ» Сахалина 2014» - уникальное и полезное событие, поскольку на одной площадке раз в году встречается около 500 руководителей нефтегазовой индустрии, а среди докладчиков руководители ключевых федеральных министерств, Правительства Сахалинской области, российских и международных нефтегазовых компаний.
По вопросам участи в конференции можно обращаться к Амели Райт по телефону +44 20 7017 7444 или электронному адресу [email protected]
ZRPRESS.RU, Владивосток.