18-я международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина" пройдет в сентябре

Насыщенным будет и предконференцный день, тема которого «Инновационные технологии для «новой волны» проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России». Обсуждение темы пройдет 22 сентября, также будут представлены презентации и последние сведения о передовых технологиях и решениях для проектов, разрабатываемых на Дальнем Востоке России. Среди докладчиков представители «Газпром ВНИИГАЗ», Schlumberger, Baker Hughes, «МРТС», GE Oil & Gas, Kvaerner, Ван Оорд Оффшор Б.В., и многие другие…