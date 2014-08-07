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Добраться утром на работу во Владивостоке вовремя будет невозможно

7 августа 2014, 11:01
Движение по Некрасовскому путепроводу в сторону города перекроют уже на следующей неделе

Ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе по направлению выезда из города входит в завершающую стадию. Строители установили новые конструкции швов и выполняют гидроизоляцию пролётных строений. Уже завтра, если на помешают погодные условия, начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия по обеим сторонам от швов.

После завершения работ на этом участке путепровода движение будет полностью открыто и начнётся ремонт деформационных швов на второй части моста – по направлению въезда в город.

Напомним, что при подготовке к капитальному ремонту были проведены обследования мостового сооружения и выбрана наиболее оптимальная технология ремонта. За основу взяли проектную документацию, которая была разработана на стадии строительства Некрасовского путепровода.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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