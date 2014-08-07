Добраться утром на работу во Владивостоке вовремя будет невозможно

Ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе по направлению выезда из города входит в завершающую стадию. Строители установили новые конструкции швов и выполняют гидроизоляцию пролётных строений. Уже завтра, если на помешают погодные условия, начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия по обеим сторонам от швов.