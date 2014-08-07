Федеральная программа "Жилье для российской семьи" начала работать в Приморье

«Относительно низкая цена будет достигнута, в том числе, и за счет того, что ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» выкупит у компаний-застройщиков объекты инженерно-технического обеспечения, построенные в рамках программы. На эти цели АИЖК планирует направить более 2 миллиардов рублей», - сообщили в департаменте.