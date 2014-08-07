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Федеральная программа "Жилье для российской семьи" начала работать в Приморье

7 августа 2014, 14:39
Но если ты не бюджетник и уже не молод – шансов нет

В Приморье начался отбор проектов жилой застройки для участия в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Параллельно формируются критерии для отбора граждан, которые смогут приобрести жилье в рамках этой программы.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в рамках программы до 2017 года должно быть введено более 530 тысяч квадратных метров жилья по цене не выше 30 тысяч рублей за квадратный метр.

«Относительно низкая цена будет достигнута, в том числе, и за счет того, что ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» выкупит у компаний-застройщиков объекты инженерно-технического обеспечения, построенные в рамках программы. На эти цели АИЖК планирует направить более 2 миллиардов рублей», - сообщили в департаменте.

Соответствующее соглашение между руководством Приморья, Минстроем РФ и ОАО «АИЖК» уже подписано.

Стать участниками программы «Жилье для российской семьи» смогут несколько категорий граждан. Это работники бюджетной сферы, правоохранительных органов, многодетные и молодые семьи.

Отметим, в Приморском крае проводится большая работа по снижению стоимости жилья.

Так, по инициативе главы региона Владимира Миклушевского принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков молодым семьям и семьям с двумя детьми.

«Выделение бесплатных участков позволит снизить стоимость жилья минимум на 30 процентов, плюс благодаря использованию новых технологий строительства мы сможем выйти на стоимость квадратного метра в 30 тысяч рублей. Это тот показатель, к которому мы будем стремиться», - подчеркнул глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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