Федеральная программа "Жилье для российской семьи" начала работать в Приморье

В Приморье начался отбор проектов жилой застройки для участия в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Параллельно формируются критерии для отбора граждан, которые смогут приобрести жилье в рамках этой программы.
Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в рамках программы до 2017 года должно быть введено более 530 тысяч квадратных метров жилья по цене не выше 30 тысяч рублей за квадратный метр.
«Относительно низкая цена будет достигнута, в том числе, и за счет того, что ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» выкупит у компаний-застройщиков объекты инженерно-технического обеспечения, построенные в рамках программы. На эти цели АИЖК планирует направить более 2 миллиардов рублей», - сообщили в департаменте.
Соответствующее соглашение между руководством Приморья, Минстроем РФ и ОАО «АИЖК» уже подписано.
Стать участниками программы «Жилье для российской семьи» смогут несколько категорий граждан. Это работники бюджетной сферы, правоохранительных органов, многодетные и молодые семьи.
Отметим, в Приморском крае проводится большая работа по снижению стоимости жилья.
Так, по инициативе главы региона Владимира Миклушевского принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков молодым семьям и семьям с двумя детьми.
«Выделение бесплатных участков позволит снизить стоимость жилья минимум на 30 процентов, плюс благодаря использованию новых технологий строительства мы сможем выйти на стоимость квадратного метра в 30 тысяч рублей. Это тот показатель, к которому мы будем стремиться», - подчеркнул глава региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток.