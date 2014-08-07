Новострои Владивостока растут вопреки кризису (Таблица)

Строительство нового жилья во Владивостоке устойчиво расширяется. Особенно это впечатляет по районам массовой застройки микрорайонов в Снеговой пади и на Патрокле, которые ведутся хабаровской компанией «Дальспецстрой».
Именно по Снеговой пади особенно понятно, что государство может строить, «когда захочет». Притом, что когда-то в начале 1990-х предполагалось, что государство должно вообще уйти из сферы жилищного строительства, оставив за собой небольшой объем такого строительства в пользу «сирых и убогих». Однако затем зонтик социального строительства жилья раскрылся над рядом других категорий россиян. Конечно, очень повезло военным, потребности которых в крышах над головами государство решило закрыть в течение нескольких лет.
Благодаря финансированию из госбюджета, на примере Снеговой пади можно наблюдать насколько эффективным может быть современное комплексное освоение новых территорий. Здесь идет действительно массовое строительство, которое определяет погоду на рынке нового жилья во Владивостоке, поскольку довольно много военных, получив жилье здесь, продают новые квартиры, чтобы приобрести их в других регионах.
Заметно, что уже скоро начнется заселение трех новых 25-этажек на въезде в Снеговую падь со стороны ул. Выселковой. Особенно же удивляет тот объем, который по сравнению с прошлым годом строители выполнили восточнее уже обжитой части этого района. Здесь в разной степени готовности стоит около полутора десятков домов от 10 до 25 этажей. На большинстве из них ведутся работы, на части – уже закончены. То, что дома сдаются «под ключ», гарантирует, что именно здесь в ближайшее время будет самое большое количество новоселий во Владивостоке.
Что касается «Патрокла», то здесь хорошо заметно строительство новой группы из нескольких домов, которые ведутся в восточной части этого жилого района. Два из них Дальспецстрой планирует ввести уже в первом полугодии 2015 г. Здесь же на начальной стадии строительства – две 17-этажки, начатые компанией ЗАО «Ренессанс Актив».
К сожалению, что-то не клеится с 25-этажкой на 240 квартир на ул. О. Кошевого, которое финансируется краевым бюджетом. Заметно, что работы здесь приостановились, и кладка внешних стен замерла где-то на первой трети корпуса. Тем не менее, вероятно, до конца года дом может быть завершен. Но при особо героических усилиях по организации строительства. С некоторым опережением от графика идут работы на трех муниципальных малоквартирных трехэтажных домах в районе ул. Порт-Артурской в районе пос. Трудовой – предполагается, что ввести их удастся уже в этом году, а не в следующем.
К концу года вероятен ввод на бюджетные средства 22-этажного дома на ул. Монтажной.
Судя по опросу компаний, до конца года во Владивостоке можно ожидать ввода 10-15 многоэтажных жилых домов, строительство которых ведется на средства инвесторов-застройщиков с привлечением дольщиков. Это – пара башен жилищного комплекса (ЖК) «Мыс Купера», дом на ул. Завойко, 4а, новая секция на ул. Крыгина, 40, ЖК «Первомайский» на ул. Кипарисовой, «Квартал Тихоокеанский» в районе ст. «Океанской», дом на ул. Махалина, 15, ЖК «Каскад» на ул. Комарова, ул. Авроровской, 30 и другие.
Знакомство с ситуацией показывает, что в городе на сегодня остается всего несколько точек, где строительство новых жилых домов приостановлено. Это, прежде всего, ЖК «Аквамарин» в районе бухты Федорова. Заявки инвестора-застройщика уже на вторую очередь с отсыпкой моря и обустройством береговой линии не подкрепляются активностью по возведению начатых двух высотных башен. По-прежнему в районе б. Тихой на ул. Борисенко без какого-либо движения стоят два 10-этажных панельных дома. Попытки разрулить ситуацию с завершением строительства этих зданий на краевом уровне пару лет назад оказались безрезультатны. Непонятна пока судьба достройки и 12-этажного кирпичного дома на ул. Шилкинской. Есть еще несколько домов с «заминкой». Например, дом на проспекте Острякова, 6. В связи с серьезными проблемами у компании «Далта-Восток-1» работы здесь приостановились. Дольщикам предложено самим завершать строительные работы, и постараться успеть сдать дом к концу года. При этом, дольщики недоумевают: куда делись их 140 млн руб. из собранных в начале года 1,5 млрд И полагают, что сами ввести дом в оставшиеся до Нового года несколько месяцев не успеют.
Перспективы большого жилищного строительства во Владивостоке подпитываются началом строительства жилья в новых точках, и на новых территориях. Возобновилось строительство ЖК «Бригантина» в районе ул. Толстого, ведется подготовка строительства ЖК «Золотой Рог» на месте мельзавода на ул. Калининской, началось строительство ЖК «Альбатрос» в районе Проспекта Красного знамени, 95а, продолжается строительство ЖК «Зеленый берег» на ул. Чапаева, 5, К уже пятому 10-этажному дому приступили строители в районе ул. Черняховского. Начата 24-этажная высотка на ул. Второй Поселковой. Уже половину элитного жилого здания отлили в монолите в комплексе «Черемушки» рядом с Театром оперы и балета.
Пока непонятна ситуация с особо перспективным районом нового комплексного строительства жилья «Солнечная долина». Известно, что к этому проекту большой интерес проявлен со стороны китайских инвесторов. Что же касается нашего местного застройщика, то на сегодня кредитором инициировано его банкротство. Сроки осуществления этого проекта продолжают отодвигаться.
В настоящее время ряд застройщиков в разных частях города - Змеинка, ул. Бестужева, р-н фабрики «Заря» и другие - предполагает начать осуществление проектов «объемом» в несколько десятков кв. метров жилья каждый. Один из таковых предполагает осуществить на Эгершельде в районе ул. Леонова ОАО "ГУОВ" (Главное управление обустройства войск г. Москва - структурное подразделение ОАО "Оборонстрой"). Здесь планируется построить восемь 15-этажных секций или около 36 тыс. кв. метров жилья.
По-прежнему застройщиков сдерживают жесткие условия согласований и получения разрешений на строительство, большие потери времени при прохождении этих процедур.
Строительство нового жилья в городе по-прежнему сталкивается и с «тихим шантажом», с акциями со стороны жителей, которым новые дома, строящиеся по соседству, отравляют жизнь. Если в конце прошлого и начале этого года с этим сталкивалась компания ООО «Орлиное гнездо-2» при начале строительства высотного дома в районе Аксаковского переулка, то недавно с аналогичными действиями столкнулись компания «Новый дом» при начале строительства нового жилого комплекса в районе ул. Жигур и застройщик уже давно начатого многофункционального здания на ул. Тигровой.
Сегодня высотное жилищное строительство заметно преображает город, делает его современней и комфортней.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Приложение: Таблица "Новое жилье в г. Владивостоке к началу августа 2014 г."
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