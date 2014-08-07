Новострои Владивостока растут вопреки кризису (Таблица)

Знакомство с ситуацией показывает, что в городе на сегодня остается всего несколько точек, где строительство новых жилых домов приостановлено. Это, прежде всего, ЖК «Аквамарин» в районе бухты Федорова. Заявки инвестора-застройщика уже на вторую очередь с отсыпкой моря и обустройством береговой линии не подкрепляются активностью по возведению начатых двух высотных башен. По-прежнему в районе б. Тихой на ул. Борисенко без какого-либо движения стоят два 10-этажных панельных дома. Попытки разрулить ситуацию с завершением строительства этих зданий на краевом уровне пару лет назад оказались безрезультатны. Непонятна пока судьба достройки и 12-этажного кирпичного дома на ул. Шилкинской. Есть еще несколько домов с «заминкой». Например, дом на проспекте Острякова, 6. В связи с серьезными проблемами у компании «Далта-Восток-1» работы здесь приостановились. Дольщикам предложено самим завершать строительные работы, и постараться успеть сдать дом к концу года. При этом, дольщики недоумевают: куда делись их 140 млн руб. из собранных в начале года 1,5 млрд И полагают, что сами ввести дом в оставшиеся до Нового года несколько месяцев не успеют.