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Приморье будет охранять пограничный сторожевой корабль "Сапфир"

7 августа 2014, 11:35
Судно серьезно вооружено 30-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами

Торжественный спуск на воду пограничного сторожевого корабля «Сапфир» состоялся 6 августа на предприятии «Восточная верфь» в Приморье.

Этот многофункциональный корабль был заложен на верфи в мае 2012 года по заказу Пограничного управления ФСБ.

На торжественной церемонии первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев отметил, что завод сумел построить корабль в короткий срок, и в этом – большая заслуга всего коллектива предприятия.

«Завод имеет давнюю историю. Первое судно в этой бухте было заложено еще 1905 году. За время существования завода здесь построено 400 кораблей. Сегодня это современное конкурентоспособное предприятие», - подчеркнул Василий Усольцев.

Как сообщил директор верфи Андрей Мирошниченко, корабль «Сапфир» имеет мощный двигатель в 11 тысяч лошадиных сил. Он также оснащен современным навигационным оборудованием, на корме имеется вертолетная площадка. Судно серьезно вооружено 30-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Каюты для экипажа спроектированы успешно, пограничникам комфортно будет здесь служить.

По словам заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Сергея Вагурина, экипаж, который будет служить на «Сапфире», уже прошел подготовку на аналогичном судне на Черном море.

Напомним, после спуска на воду, работники верфи завершат на судне строительные работы. Флаг на судне будет поднят к октябрю этого года. Корабль будет работать в Приморье в районе Находки

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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