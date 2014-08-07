Санкции: Россия будет бить сильно, но аккуратно

Президент Владимир ПУТИН в среду подписал указ, который вводит ограничения на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, которые ввели санкции против России. В указе сказано, что запрет будет действовать в течение одного года. Определить перечень продукции, запрещенной для ввоза, поручено правительству России.
Источник РБК в Минэкономразвития заявил, что постановление правительства с перечнем запрещенных товаров уже готово и может быть подписано премьером уже в четверг. Ранее пресс-секретарь главы правительства Наталья ТИМАКОВА заявила РБК, что правительство работает над перечнем сельскохозяйственной продукции и сырья, которые могут попасть под запрет. «Перечень будет утвержден постановлением правительства», - заявила она.
«Аккуратные санкции»
По словам источника РБК в Минэкономразвития, решение об ограничении на ввоз продуктов полностью попадает под основания норм национальной безопасности, которые регулируются 21 статьей Генерального соглашения по тарифам и торговле [ГАТТ - предшественник ВТО], которая допускает изъятие товаров в рамках ВТО при угрозе национальной безопасности.
«Теоретически страны могут применять эту норму по своему усмотрению, но никто старается этим не пользоваться, потому что ссылки на ГАТТ снижают доверие к стране. Применяется она в исключительных ситуациях наподобие этой», - сказал директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр КНОБЕЛЬ.
Путин ввел аккуратные санкции, которые пойдут на пользу российскому бизнесу, считает секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба Народного фронта Александр БРЕЧАЛОВ. Производители теперь смогут прорваться на отечественный рынок сбыта, куда их не пускали фирмы, занимающиеся завозом дешевого импорта, прогнозирует он. Проблем же с продукцией в России не возникнет, поскольку в стране достаточно мощностей для увеличения производства продовольствия, подчеркнул Бречалов.
По словам заведующего кафедрой мировой экономики СПбГУ, руководителя проекта «Кафедра ВТО» в СПбГУ Сергея СУТЫРИНА, из США в Россию поставляется животноводческая продукция (говядина, телятина, мясо птицы), из ЕС, прежде всего, молочная продукция (Дания, Финляндия, Франция, страны Балтии). Из Польши ввозятся овощи, из Японии – морепродукты, говорит Сутырин.
«Это совершенно оправданный шаг в качестве ответной меры, - продолжает эксперт. - Сельскохозяйственная сфера открывает для этого намного больше оснований и возможностей, чем другие сферы. Так как в качестве причины отказа можно указать, что поставляемая продукция не соответствует нашим стандартам, в этой сфере это намного легче сделать, чем в других. Россия рассматривает санкции в целом как меры, которые не соответствуют духу и букве ВТО, но вместе с тем этот шаг вполне укладывается в принцип взаимности, которым руководствуются многие члены ВТО».
Магазины пересматривают ассортимент
По мнению президента группы компаний «Дикси» Ильи ЯКУБСОНА, принятое решение потребует от ретейла, в частности, оперативного пересмотра ассортиментной политики и пула поставщиков. «Говорить о конкретике можно будет после прояснения рамок вводимых ограничений. Но в любом случае, сеть приложит все силы для недопущения резкого роста цен или возникновения дефицита», - сказал он в беседе с РБК.
Руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Владимир РУСАНОВ напомнил, что в общем ассортименте сетей группы иностранные товары составляют 35-40%, причем две трети из них приходится на непродовольственные товары. Компания постарается заместить многие позиции за счет расширения сотрудничества с российскими поставщиками, поставщиками из юго-восточной Азии, стран Таможенного союза, активнее будет сотрудничать с Китаем и Турцией, Ираном, Египтом и теми странами, которые не попали в список. «Ранее ретейлеров часто упрекали в том, что у нас много импорта, теперь, когда его станет меньше, будем надеяться на российских поставщиков, смогут ли они его заместить в полной мере», – говорит Русанов. Отразится ли смена поставщиков на ценах продуктов на полке, по его мнению, говорить рано – пока нет списка и не сформирован новый пул поставщиков.
У российских рестораторов уже есть успешный опыт замены попавшего под запрет мяса аналогом из Латинской Америки. В марте-апреле 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию замороженной и охлажденной говядины из Австралии. Поводом стало обнаружение в мясе стероидного синтетического гормона тренболона. Запрет сырья для приготовления популярных в Москве стейков привел к росту цен на качественную говядину: к середине апреля она подорожала вдвое - до 1,5 тыс. руб. за кг на закупке.
Однако в течение месяца рестораторам и премиальным ретейлерам удалось вернуть цены на прежний уровень: они заменили австралийскую говядину на продукцию из Уругвая и Парагвая. Например, так поступила «Азбука вкуса» и ряд ведущих стейк-хаусов. В 2013 году из Уругвая в РФ ввезено 35 тыс. тонн замороженного мяса и 100 тонн охлажденного, из Парагвая - 522 тонны охлажденного. Из Австралии за тот же период было импортировано 24,4 тыс. тонн замороженного и 2,5 тыс. тонн охлажденного сырья.
Удар по Европе
Россия – второй по величине рынок для американского мяса птицы (после Мексики). В прошлом году импорт составил чуть более 276 т мяса или около 8% от всего американского экспорта, свидетельствуют данные департамента сельского хозяйства США. С начала этого года по май на Россию пришлось 7% американского «птичьего» экспорта. В денежном выражении экспорт мяса и птицы из США в 2013 году составил $329 млн, а в общей сложности США поставили в Россию сельскохозяйственной продукции на сумму $1,3 млрд.
По данным IHS, Россия является крупнейшим экспортным рынком для фруктов и овощей из ЕС, общий объем экспорта составляет 2 млрд евро в год. По данным польской статистики, из-за введенного в прошлую пятницу ограничения на ввоз в Россию фруктов и овощей Польша потеряет около 1 млрд евро в год ($1,3 млрд).
Общие потери европейских сельхозпроизводителей от введенных Россией ограничений на импорт уже превышают1 млрд евро.
О возможных ответных мерах на санкции Запада Путин заявил накануне. На встрече с врио губернатора Воронежской области Алексеем ГОРДЕЕВЫМ он отметил, что поручил правительству проработать ответные меры на западные санкции. «Я уже сегодня такое поручение сформулировал», - заявил президент. По словам главы государства, ответ на западные санкции должен быть аккуратным - «чтобы производителей отечественных поддержать, но потребителям не навредить».
Американцы назвали наши санкции местью
Администрация президента США Барака ОБАМЫ отреагировала на решение российских властей запретить импорт ряда иностранных продуктов в Россию. Представитель пресс-службы Белого дома Лора ЛУКАС-МАГНУССОН на пресс-брифинге заявила, что ответ на западные санкции, который собирается предпринять Россия, нанесет удар по ее собственной экономике, передает РИА Новости.
Как заявила Лукас-Магнуссон, "месть западным компаниям или странам усугубит международную изоляцию России и принесет дополнительный ущерб для ее экономики".
Кстати, Россия – второй по величине рынок для американского мяса птицы (после Мексики). В прошлом году импорт составил чуть более 276 т мяса или около 8% от всего американского экспорта, свидетельствуют данные департамента сельского хозяйства США. С начала этого года по май на Россию пришлось 7% американского «птичьего» экспорта. В денежном выражении экспорт мяса и птицы из США в 2013 году составил $329 млн, а в общей сложности США поставили в Россию сельскохозяйственной продукции на сумму $1,3 млрд.
По данным IHS, Россия является крупнейшим экспортным рынком для фруктов и овощей из ЕС, общий объем экспорта составляет 2 млрд евро в год. По данным польской статистики, из-за введенного в прошлую пятницу ограничения на ввоз в Россию фруктов и овощей Польша потеряет около 1 млрд евро в год ($1,3 млрд).
Производители продуктов питания и фермеры поддерживают президента
Сельхозпроизводители и эксперты приветствуют решение главы государства о введении ответных мер на санкции Запада, пишут «Известия».
- Мы считаем, что это правильные вещи, тем более что многие из них положительно влияют на нас, аграриев, - говорит член Общественной палаты, глава Национального союза производителей молока Евгения УВАРКИНА. - Вводя ограничения на импортную продукцию, мы стимулируем отечественного производителя.
В ОП обещают, что введение санкций не повлечет за собой увеличения стоимости товаров.
- На мой взгляд, не должно быть серьезного роста цен на продукты. Мы, конечно, не можем исключать неких манипуляций, но этим мы можем управлять. К тому же мы забываем об одной угрозе - импортная продукция вытесняла нашего сельхозпроизводителя. И к тому же всегда может возникнуть ситуация, когда дешевая импортная продукция может стать дорогой, но своего производителя уже не будет. Нельзя говорить, что импортное будет бесконечно дешево: это та игла, которая влияет на стратегическую безопасность нашей страны, - подчеркнула глава Национального союза производителей молока.
С тем, что отечественные фермеры смогут в полной мере заменить импортную продукцию, согласен и другой член ОП - фермер Александр ШИПУЛИН.
- По большому счету у российских сельхозпроизводителей появляется возможность привлечь внимание со стороны руководства страны к нашим проблемам, а также возможность здоровой конкуренции в нашей работе. Уверен, что мы накормим страну, - говорит он. - Даже не имея таких субсидий, как на Западе, готовы конкурировать и по ценам, и по объемам.
Член центрального штаба ОНФ, фермер Евгений ТРЕТЬЯКОВ приветствует решение президента России, так как, по его мнению, в настоящее время сельское хозяйство в стране вышло на тот уровень развития, когда способно нарастить тот объем продукции, который необходим.
- Данный указ пойдет на пользу не только сельхозпроизводителям, продукция которых получит больший спрос, но и для страны в целом: спрос рождает предложение, а значит, больше рабочих мест будет создано, да и продукция отечественная без химии - это благотворно повлияет на здоровье россиян, - отметил он.
Также он прогнозирует, что цены на все продукты сельского хозяйства не поднимутся.
- Я как сельхозпроизводитель говорю, что незначительное может быть повышение на первом этапе той продукции, которая, к примеру, у нас в небольших объемах присутствует. А потом цены и вовсе могут понизиться, так как многие захотят открыть свое фермерское дело. Нехватки продуктов точно не будет, тем более мы тесно сотрудничаем с Аргентиной, Бразилией, Китаем - и эти страны поставляют сельскохозяйственную продукцию, и по ценам гораздо ниже, чем ЕС, да и более качественную, - сказал фермер.
Директор Российско-китайского центра финансового университета при правительстве Российской Федерации Николай КОТЛЯРОВ уверен, что значительную часть импорта из ЕС и США могут заменить поставки из Китая.
- Безусловно, правительство делает этот шаг и для того, чтобы подстегнуть местное, российское производство. При этом оно понимает, что есть ряд продуктов, которые мы производить не сможем. Вполне возможно, это приведет к замене поставок из Европы той же продукции животноводства импортом из Китая, с которым торговля идет в гору. Так, китайский импорт в Россию с января по май вырос на 1,6 %, составив $18,55 млрд.
Ритейлеры говорят, что никакого дефицита на прилавках не будет.
- Сети готовы к перераспределению поставок, расширению числа поставщиков и увеличению на полках продукции от локальных производителей, которые работают в регионах страны и не были широко известны, - заявил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей КАРПОВ. - Так, к примеру, австралийскую говядину могут заменить импортом из Аргентины.
Поставки рыбы также не снизятся, так как большая их часть приходится на Китай и Тайвань.
- От рыбы и морепродуктов из Японии, США и большинства стран Европы мы не зависим. Большая часть импорта, а его 40–30%, поступает из Китая, Тайваня, - говорит исполнительный директор Рыбной ассоциации Алексей АРОНОВ.
Как рассказал «Известиям» председатель правления «Союзмолоко» Андрей ДАНИЛЕНКО, ему уже известно, что санкции коснутся в первую очередь тех товарных позиций, по которым Россия сможет полностью сама себя обеспечить.
- Скорее всего, ограничения будут введены для самых массовых поставок - сухого молока, сливочного масла и сыра. Но ограничения коснутся не всех европейских стран и лишь некоторой продукции. Россия импортирует порядка 60% молока, но большая часть ввозится из Белоруссии. Если считать без нее, то зарубежом мы закупаем 25%, - отметил Даниленко. По его словам, молочного кризиса из-за санкций не предвидится.
Наиболее подготовленным к обеспечению внутреннего рынка собственной продукцией оказалось российское птицеводство.
- Указ президента о введении санкций довольно своевременный. Что касается наших зарубежных партнеров, то мы должны им показать, что нельзя влиять политическими мерами на экономику других стран. По мясу птицы российские предприятия полностью готовы обеспечить рынок. Если в 2000 году мы занимали 20-е место по производству птицы в мире, то сейчас - 4-е. Мы увеличили производство с 12 кг мяса птицы на душу населения до 28 кг, - говорит президент Российского птицеводческого союза Владимир ФИСИНИН.
По его словам, Россия была вынуждена закупать 300 тыс. т мяса птицы из Европы, согласно условиям вступления в ВТО.
- Если запретят импорт мяса птицы, то это лишь пойдет на пользу. Мы не получим продукцию глубокой заморозки, невысокого качества, - отметил он.
По мнению экономистов, внутренний российский рынок не пострадает, напротив, введение санкций даст России дополнительные рычаги для экономического противостояния.
- Сейчас идут активные переговоры с рядом стран, как, например, Бразилия и Турция, которые готовы заменить поставщиков, попавших под действие санкций, - комментирует Максим КЛЯГИН, аналитик УК «Финам Менеджмент».
Вместе с тем Клягин считает, что для иностранных рынков, затронутых санкциями, удар будет достаточно чувствительным.
- Прежде всего речь идет о восточноевропейских странах, которые ориентировались в экспорте сельхозпродукции в первую очередь на Россию. Но и для сельского хозяйства Германии или США последствия могут быть ощутимы, - говорит Клягин. - По самым грубым подсчетам, речь идет о потерях, исчисляющихся сотнями миллионов долларов. Уверен, что местные бизнес-сообщества будут активно лоббировать свои интересы, добиваясь того, чтобы политические противоречия между странами были разрешены как можно скорее.
ZRPRESS.RU, Владивосток.