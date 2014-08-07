Санкции: Россия будет бить сильно, но аккуратно

Руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Владимир РУСАНОВ напомнил, что в общем ассортименте сетей группы иностранные товары составляют 35-40%, причем две трети из них приходится на непродовольственные товары. Компания постарается заместить многие позиции за счет расширения сотрудничества с российскими поставщиками, поставщиками из юго-восточной Азии, стран Таможенного союза, активнее будет сотрудничать с Китаем и Турцией, Ираном, Египтом и теми странами, которые не попали в список. «Ранее ретейлеров часто упрекали в том, что у нас много импорта, теперь, когда его станет меньше, будем надеяться на российских поставщиков, смогут ли они его заместить в полной мере», – говорит Русанов. Отразится ли смена поставщиков на ценах продуктов на полке, по его мнению, говорить рано – пока нет списка и не сформирован новый пул поставщиков.