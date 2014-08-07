Сразу четверо депутатов Приморья претендуют на место в Совете Федерации

Участники выборов губернатора Приморья определились с кандидатурами возможных сенаторов. В списке из 15 человек, которые предоставили в крайизбирком пятеро кандидатов в губернаторы, значатся два действующих депутата Госдумы, четверо депутатов краевого Законодательного Собрания и один сити-менеджер. Кроме того, шанс стать сенаторами есть у бизнесменов, пенсионеров и даже у безработных жителей Приморья.
4 августа Избирательная комиссия Приморского края завершила прием документов от кандидатов в губернаторы. Вместе с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку претенденты сдали в крайизбирком и сведения о кандидатах в Совет Федерации, которых они назначат в случае избрания.
Так, выдвинутый ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО в случае избрания губернатором края делегирует в Совфед одного из депутатов фракции ЛДПР в Законодательном Собрании: в списке значатся депутаты Евгений ЗОТОВ, Сергей КУШНЫРЬ и Елена ВИКДОРОВА. Один краевой депутат есть и в списке потенциальных сенаторов, представленном кандидатом в губернаторы от КПРФ Владимиром ГРИШУКОВЫМ. В Совете Федерации политик хотел бы видеть своего коллегу по ЗС ПК и партии Павла АШИХМИНА, который является вторым секретарем приморского отделения КПРФ. Компанию Ашихмину в списке кандидатов в СФ составили помощник депутата ЗС ПК Борис СТРОКАЧ и бизнесмен из Находки Леонид ЗЕЛЕНОВ.
Самый оригинальный список сенаторов оказался у выдвинутого «Демократическим выбором» Антона СЕРГЕЕВА – два из трех претендентов на место в СФ являются временно неработающими, а еще один – индивидуальным предпринимателем. «Список Сергеева» является и самым молодым по возрасту – людей старше 1980 г.р. в нем нет. А представитель «Коммунистической партии социальной справедливости» пенсионер Владимир ЛЕБЕДЕВ, напротив, предпочел выдвинуть в сенаторы трех жительниц Надеждинского района Приморья, самой молодой из которых 56 лет.
Напомним, что по действующему законодательству кандидат в губернаторы при подаче документов в избирком должен представить три кандидатуры для наделения их полномочиями представителя региона в Совете Федерации. Победивший на выборах кандидат назначает одного из «своих» сенаторов представителем администрации региона в СФ. Первым с кандидатурами на пост сенатора определился Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ – в его «сенаторский» список вошли депутаты Госдумы Светлана ГОРЯЧЕВА и Виктор ПИНСКИЙ, а также Олег КОЛЯДИН, недавно ставший сити-менеджером Находки.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.