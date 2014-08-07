Сразу четверо депутатов Приморья претендуют на место в Совете Федерации

Так, выдвинутый ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО в случае избрания губернатором края делегирует в Совфед одного из депутатов фракции ЛДПР в Законодательном Собрании: в списке значатся депутаты Евгений ЗОТОВ, Сергей КУШНЫРЬ и Елена ВИКДОРОВА. Один краевой депутат есть и в списке потенциальных сенаторов, представленном кандидатом в губернаторы от КПРФ Владимиром ГРИШУКОВЫМ. В Совете Федерации политик хотел бы видеть своего коллегу по ЗС ПК и партии Павла АШИХМИНА, который является вторым секретарем приморского отделения КПРФ. Компанию Ашихмину в списке кандидатов в СФ составили помощник депутата ЗС ПК Борис СТРОКАЧ и бизнесмен из Находки Леонид ЗЕЛЕНОВ.