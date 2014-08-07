В Южной Корее пройдет фестиваль "Великая победа в битве у острова Хансан"

Фестиваль «Великая победа в битве у острова Хансан» проводится в честь победы в морском бою у острова Хансан в 1592 году, в котором адмирал Ли Сун Син разгромил японскую флотилию. Это сражение стало главным в войне с Японией и круто изменило ход всей военной кампании.
Наиболее яркой частью программы фестиваля станет инсценировка морской баталии между легендарным кораблем-черепахой и вражеским японским кораблем, которая будет сопровождаться оружейными залпами, создающими ощущение полной реалистичности происходящего.
Город Тхонён, в котором будет проходить фестиваль, известен своей красивой природой и знаменитыми туристическими местами, прогулка по которым доставит туристам массу дополнительных приятных впечатлений, а в многочисленных прибрежным ресторанчиках можно будет вдоволь отведать свежайших морепродуктов.
Как добраться: В Сеульском скоростном автобусном терминале (время движения автобусов: 07:10~24:30, интервал: 1 час, время в пути: 4 ч.10 мин.) или автобусном терминале «Намбутхоминоль» (время движения автобусов: 09:30~19:00, время в пути: 4 часа 30 мин.) сядьте на междугородний автобус и следуйте до автобусного терминала Тхонёна. От автобусного терминала Тхонёна до места проведения фестиваля можно доехать на городском автобусе (автобус №41 или 42 на автобусной остановке напротив автобусного терминала) или на такси, дорога займет примерно 10-15 минут.
ZRPRESS.RU, Владивосток.