В Южной Корее пройдет фестиваль "Великая победа в битве у острова Хансан"

Как добраться: В Сеульском скоростном автобусном терминале (время движения автобусов: 07:10~24:30, интервал: 1 час, время в пути: 4 ч.10 мин.) или автобусном терминале «Намбутхоминоль» (время движения автобусов: 09:30~19:00, время в пути: 4 часа 30 мин.) сядьте на междугородний автобус и следуйте до автобусного терминала Тхонёна. От автобусного терминала Тхонёна до места проведения фестиваля можно доехать на городском автобусе (автобус №41 или 42 на автобусной остановке напротив автобусного терминала) или на такси, дорога займет примерно 10-15 минут.