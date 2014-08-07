Ветеран из Находки отметил вековой юбилей

К счастью для всех, вскоре наступила мирная жизнь, и Григорий с семьей приехал в Находку. Всю трудовую жизнь работал в одной организации – экскаваторщиком в «Дальморгидрострое», воспитывал сына и дочь. А сейчас настоящая радость дедушки – семь внуков и семь правнуков. А о далеких военных днях остались воспоминания и боевые награды.