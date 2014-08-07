zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке сегодня отключат холодную воду

7 августа 2014, 13:35
В связи с переврезкой вводов в некоторых многоквартирных домах воды не будет до вечера

Сегодня, 07 августа, во Владивостоке в связи с ремонтными работами запланированы ряд отключений многоквартирных жилых домов от холодного водоснабжения, сообщает Примводоканал.

Отключение водоснабжения на 07.08.2014:

Отключение с 09.00 до 16.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 111 Дома: Калинина 111, 113 Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с переврезкой вводов на Амурской 25-33 Дома: Садовая 25, 25а, 27, 22, Амурская 25-33, Хабаровская 23 Отключение с 09.00 до 14.00 в связи с ремонтными работами на Красного Знамени 121 Дома: пр. Красного Знамени 121

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Питьевая вода#Загрязнение сточных вод#Внутренние воды#Качество питьевой воды#Отключение#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56