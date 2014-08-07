Во Владивостоке сегодня отключат холодную воду

Отключение с 09.00 до 16.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 111 Дома: Калинина 111, 113 Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с переврезкой вводов на Амурской 25-33 Дома: Садовая 25, 25а, 27, 22, Амурская 25-33, Хабаровская 23 Отключение с 09.00 до 14.00 в связи с ремонтными работами на Красного Знамени 121 Дома: пр. Красного Знамени 121