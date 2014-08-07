Японская провинция Тоттори вынуждена собирать свои прилавки во Владивостоке

Как уже сообщал Zrpress, президент Владимир ПУТИН в среду подписал указ, который вводит ограничения на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, которые ввели санкции против России. В указе сказано, что запрет будет действовать в течение одного года. Определить перечень продукции, запрещенной для ввоза, поручено правительству России. Постановление правительства с перечнем запрещенных товаров уже готово и может быть обнародовано уже в четверг.