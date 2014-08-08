Более 100 приморских мам совместили декретный отпуск по уходу за ребенком с бесплатной учебой

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, у специалистов имеется перечень специальностей и учебных заведений, на базе которых осуществляется профессиональная подготовка. Важно, чтобы эти специальности были не только интересны мамам в плане профессионального роста, но и востребованы на рынке труда.