Более 100 приморских мам совместили декретный отпуск по уходу за ребенком с бесплатной учебой

С начала года более 100 приморских мамочек решили совместить отпуск по уходу за малышами до 3-х лет с получением дополнительного профобразования.
95 процентов из них уже проходят профподготовку по направлениям от службы занятости. Несколько женщин решили заняться дополнительным образованием в сентябре, перед выходом из декрета на работу.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, у специалистов имеется перечень специальностей и учебных заведений, на базе которых осуществляется профессиональная подготовка. Важно, чтобы эти специальности были не только интересны мамам в плане профессионального роста, но и востребованы на рынке труда.
Наиболее часто для обучения женщины выбирают специальности медицинской сестры, бухгалтера, менеджера по кадрам, воспитателя детского сада, руководителя малого бизнеса, кладовщика, секретаря, продавца. Востребованы у мамочек курсы «1С бухгалтерия, торговля, склад».
Напомним, что профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, реализуется в рамках майских Указов Президента РФ. Документ прописывает создание в российских регионах условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.
По информации департамента, в этом году запланировано дать дополнительное образование 150 мамочкам. На эти цели направлено 1,7 миллионов рублей.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.