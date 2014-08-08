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Более 100 приморских мам совместили декретный отпуск по уходу за ребенком с бесплатной учебой

8 августа 2014, 17:19
95 процентов из них проходят профподготовку по направлениям от службы занятости

С начала года более 100 приморских мамочек решили совместить отпуск по уходу за малышами до 3-х лет с получением дополнительного профобразования.

95 процентов из них уже проходят профподготовку по направлениям от службы занятости. Несколько женщин решили заняться дополнительным образованием в сентябре, перед выходом из декрета на работу.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, у специалистов имеется перечень специальностей и учебных заведений, на базе которых осуществляется профессиональная подготовка. Важно, чтобы эти специальности были не только интересны мамам в плане профессионального роста, но и востребованы на рынке труда.

Наиболее часто для обучения женщины выбирают специальности медицинской сестры, бухгалтера, менеджера по кадрам, воспитателя детского сада, руководителя малого бизнеса, кладовщика, секретаря, продавца. Востребованы у мамочек курсы «1С бухгалтерия, торговля, склад».

Напомним, что профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, реализуется в рамках майских Указов Президента РФ. Документ прописывает создание в российских регионах условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.

По информации департамента, в этом году запланировано дать дополнительное образование 150 мамочкам. На эти цели направлено 1,7 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Приморье#Общество
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