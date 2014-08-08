Легендарный математик отказавшийся от миллиона долларов уехал из России

Корреспондент КП познакомилась с математиком, с которым Григорий Яковлевич иногда общается на научные темы. Этот человек и сообщил сенсацию: - Никто об этом еще не знает, но Григорий Яковлевич недавно уехал в Швецию, - заявил он. - Перельману банально не на что жить. Он существовал на пенсию мамы. Многие годы после доказанной гипотезы Пуанкаре он нигде не работал. Заявил, что покончил с наукой, но страшно по ней скучал. Питерский вуз звал его преподавать, предложив зарплату в 17 тысяч рублей. Перельмана не устроили ни деньги, ни условия работы. Отказался. Но втайне надеялся, что его материальное положение со временем выправится. Он полагает, что математика - «дело одинокое» и рассматривать науку как товар нельзя… И вот пару месяцев назад одна шведская частная фирма, занимающаяся научными разработками, сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. У него появилась возможность заниматься любимым делом, при этом получая достойную зарплату. В УФМС Питера КМ подтвердили: господин Перельман получил загранпаспорт и визу сроком на 10 лет и выехал в Швецию по приглашению. В документах указана причина поездки - «научная деятельность».